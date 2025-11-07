¿Qué hacer este fin de semana en Valencia sin gastar un euro? La ciudad se llena de ocio y ofrece los mejores planes para todas las edades

Fabiana Fuentes Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:16 | Actualizado 13:22h.

Se acerca el fin de semana y llega la oportunidad perfecta para desconectar y despejar la mente. Para aquellos que aún no saben qué hacer, Valencia ofrece una lista de planes para disfrutar del tiempo libre. Desde actividades para los más pequeños hasta los más grandes. A continuación se detallan varias opciones gratuitas para pasar un rato diferente en familia o con amigos:

La Feria de la Miel en Montroy

A partir de hoy, la Plaza Mayor de Montroy se prepara para acoger hasta el 9 de noviembre en horario de 10h a 22h, la XXIX edición de Fivamel, la feria de la miel por excelencia. Declarada Fiesta de Interés Turístico Local y de la Comunitat, esta cita reúne a más de 50 expositores y a cientos de visitantes que podrán adquirir diferentes productos elaborados por las abejas. Entre ellos, más de veinte tipos de mieles, polen fresco y natural, jalea real, así como algunos aplicados a la salud y la cosmética.

Además de la experiencia gastronómica, el programa incluye actividades para todas las edades y ofrecerá un mercado artesanal donde se podrán comprar turrones, pasteles y licores, ideales para ir adelantando las compras navideñas.

Espectáculos con payasos y payasas internacionales en Xirivella

Tras ser cancelada el año pasado por la dana, la Mostra Internacional de Payasos y Payasas regresa a Xirivella. En la programación, se incluyen seis espectáculos gratuitos y la mitad de ellos se celebra este fin de semana:

-Sábado 8 de noviembre: a las 12h le toca a Pablo Nani, un profesional danés que presentará su obra «Jekyll on ice» en la Plaza de l'Havana Vella. Será un acto con mímicas que tendrá una duración de 60 minutos y, al finalizar, se ofrecerán refrescos a todos aquellos que hayan asistido.

-Domingo 9 de noviembre: este día se llevarán a cabo dos espectáculos: el primero, a las 12h, estará a cargo de Mireia Miracle, que llega desde Madrid para presentar su show «Sueña» en la Plaça de l'Alqueria Nova, Barri de la Llum. Será un acto no hablado que tendrá una duración de 60 minutos y, al finalizar, se ofrecerán refrescos a todos aquellos que hayan asistido.

El segundo, titulado «Vivan los payasos», empezará a las 18h y será presentado por el grupo valenciano Infinity Producciones i CIM en la Plaça de la Concòrdia. Será un show en castellano y valenciano que tendrá una duración de 60 minutos y, al finalizar, se ofrecerá una merienda popular para todos aquellos que hayan asistido.

Disfruta de las diferentes propuestas que ofrece el festival «Cultura als barris»

La décima edición del programa «Cultura als barris» se podrá disfrutar hasta el 23 de noviembre. Se trata de un festival gratuito organizado por el Ayuntamiento de Valencia que desarrollará un total de 141 propuestas culturales en 24 barrios. Este fin de semana se ofrecen los siguientes eventos:

Viernes 7 de noviembre

-Teatro musical infantil a las 17:30h a cargo de Producciones Elcoshow que presenta la obra «Se necesita bruja». Será en Sant Pau, Parc de Polífil (Calle del canal de Navarrés).

-Danza contemporánea y coloquio a las 18h en el barrio La Llum, en el Parque de la calle Miquel Adlert. La presentación «Dirac's Equiation» estará a cargo de Takiri Art Company.

-Musical infantil a las 18h entre Vara de Quart y Tres Forques, en el Parque de la Pérgola en la calle de Emili Lluch. Francis Zafrilla dirigirá la obra titulada «Got Pot».

-Espectáculo de magia y mentalismo a las 18:30 entre La Raiosa y La Creu Coberta, en la plaza de Santiago Suárez «Santi». La presentación «Sense sentit» estará en manos de Patricia Ferrero.

-Concierto de Naen y Carles Giuliani a las 19h en el barrio Els Orriols, en la Plaza de la Ermita.

-Concierto del grupo Los Guapos a las 22h en Aiora, en la Explanada del Parque de Ayora.

Sábado 8 de noviembre

-Músical infantil «Estamos de vuelta» a las 18h en el barrio Nazaret, en la Plaza del Santísimo Cristo.

-Cuentacuentos danzado a las 12h en la Malvarosa, en el Parque de la Ermita de Vera. Estará a cargo del Teatro del Contrahecho que presenta su obra «Sherezade».

-Concierto familiar a las 12:30h en el barrio La Llum, en el Parque de la calle Miquel Adlert. El grupo Tin Robots realizará «Beatles for kids».

-Concierto del grupo Clau de Swings a las 18h en el barrio Els Orriols, en la Plaza de la Ermita.

-Monólogo de humor a las 19h en La Carrasca, en el Parque de la calle d'Albalat dels Tarongers. Se titula «Dr. A. Moret. El show del amor» por Rafa Alarcón.

-Concierto danzado por «Re-encuentros» a las 19h en L'Hort de Senabre, en la Plaza de Segovia.

-Concierto de «La Pelona» a las 19h entre La Raiosa y La Creu Coberta, en la plaza de Santiago Suárez «Santi».

-Concierto a las 19h de Manu Rodríguez que interpreta «Un beso y una flor» entre Vara de Quart y Tres Forques, en el Parque de la Pérgola en la calle de Emili Lluch.

Domingo 9 de noviembre

-Talleres participativos a partir de las 11h hasta las 14h en el barrio Els Orriols, Plaza de la Ermita.

-Concierto del Grupo de cambra Marxant a las 12h en el barrio Nazaret, en la Plaza del Santísimo Cristo.

-Espectáculo de flamenco y taller participativo inclusivo, con intérprete de lenguaje de señas a las 12h entre La Raiosa y La Creu Coberta, en la plaza de Santiago Suárez «Santi». Estará a cargo de Cia. Irene de la Rosa que presenta «Antoñita + la vibración del flamenco».

-Concierto swing «From Classics to the New Hits» por Dómisol Sisters a las 12:30h en La Carrasca, en el Parque de la calle d'Albalat dels Tarongers.

-Cuentacuentos a las 12:30h en el barrio La Llum, en el Parque de la calle Miquel Adlert. Se presenta Susu Benítez con la obra «Contant sota la pluja d'ulls».

-Recital de piano «Onirismes» por Miquel Ausina a las 18h en L'Hort de Senabre, en la Plaza de Segovia.

-Concierto del grupo Latin Quintet Sedajazz a las 18h entre Vara de Quart y Tres Forques, en el Parque de la Pérgola en la calle de Emili Lluch.

-Concierto teatralizado por Llevent Ensemble y María Tamarit a las 18:30h en Aiora, en la Explanada del Parque de Ayora.