Fiestas de Moncada 2025: programa completo Una celebración llena de pirotecnia, actos taurinos, música y mucho más.

Florencia Goycoolea Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 13:32 Comenta Compartir

Moncada comienza a pepararse para sus Fiestas Patronales 2025. El municipio a tan solo 20 minutos de Valencia, celebrará del 1 al 14 de septiembre su esperada festividad. Casi dos semanas que prometen espectáculos y actividades llenas de cultura, tradición, pólvora, música y mucho más.

A pesar de la gran variedad de espectáculos, lo que destaca es la música. La cantidad de conciertos, orquestas, etc. con las que cuenta el programa es gigante, por lo que la localidad bailará sin parar durante toda la celebración.

A pesar de que la programación es oficial, podrían haber modificaciones o incorporaciones a medida que se acerca la fecha.

Programa completo

Lunes 1 de septiembre

- 22:00h: Presentación de la reina y corte de honor 2025, acompañadas por la banda del Centre Artístic Musical de Moncada y la Coral de Moncada (plaza de Sant Jaume).

A continuación, espectáculo musical «Mágicos 80s». Al finalizar, correfocs a cargo de la Colla de Dimonis de Massalfassa (desde la plaza de Sant Jaume hasta la avenida de la Mediterrània).

Martes 2 de septiembre

- 18:00h: Concurso de dibujo (parque de la Iglesia).

- 18:30h: Partida de fiestas Raspall Femenino (calle Bétera).

- 19:30h: Acto de homenaje a los mayores

- 20:30h: III Noche Estellés en Moncada (patio del Centre Cultural Blasco Ibáñez). Lectura de poemas, cena homenaje y actuación musical del grupo Faixa y Titana.

- 22:30h: Noche de monólogos, con las actuaciones de los artistas Jesús Arenas, Mario Ezno y Fran Pati, con la colaboración de Rubén García, (Mercado Viejo).

Miércoles 3 de septiembre

- 19:00h: Trofeo de fútbol Sala (Polideportivo Municipal Sara Moreno y Vicente Lli).

- 20:30h: Merienda para los mayores (venida de Ferran el Catòlic). A continuación, actuación del grupo The GreatestMen (espacio multiusos de la avenida de Ferran el Catòlic).

- 22:00h: Fiesta Nacional de Folclore Valenciano y Andaluz, con la actuación de la Agrupación Folklórica de Moncada y la Asociación Andaluza Rociera de Moncada (Mercado Viejo).

- 22:00h: Espectáculo de la Escuela de Danza Coppelius (avenida de la Mediterrània).

Jueves 4 de septiembre

- 19:00h: Cuina Art, concurso de tortillas por parejas con premio (Mercado Viejo).

- 23:30h: Actuación de la Orquesta Panorama (avenida de la Mediterrània).

Viernes 5 de septiembre

- 11:00 - 14:00h: Mercado Medieval (avenida de la Mediterrània).

- 17:00h: Partidas de raspall del alumnado de la Escuela de Pelota de Moncada (calle de Sant Roc).

- 18:00h: Partida de pelota Valenciana Modalidad de Llargues y Rayas

- 19:00h: Entrada de banderas Mora y Cristiana

Recorrido: Calle de Sagunt, calle del Negre, plaza de la Creu de Quintana, calle Mayor y final en el antiguo Ayuntamiento (Biblioteca Pública Municipal), con las charangas de la Unió Musical de Moncada y del Centre Artístic Musical de Moncada.

- 19:00h: Concierto Camm Rock (Mercado Viejo).

- 21:30h: Cena popular al aire libre 'Noche del embutido' (avenida de la Mediterrània).

- 22:30h: MOON-K ROCK POR LA IGUALDAD (espacio multiusos Pedrereta).

- 23:30h: Actuación de la Orquesta Adicción (avenida de la Mediterrània).

Sábado 6 de septiembre

- 11:00 - 14:00h / 18:00 - 01:00h: Mercado Medieval (avenida de la Mediterrània).

- 12:00h: Concierto Caca Rockers: Actuación musical infantil para los más pequeños (Mercado Viejo).

- 15:00h: Torneo Blood Bowl, para promocionar el rugby y dar a conocer el juego de mesa inspirado en este deporte (junto al quiosco de fiestas CREM en la avenida de la Mediterrània).

- 18:00 - 23:00h: Trade festiva con el DJ Iván Granero en el quiosco de la Peña Festera 1922 (avenida de la Mediterrània).

- 19:00h: Desfile Moro y Cristiano

Recorrido: Calle de Sagunt, calle del Negre, plaza de la Creu de Quintana, calle Mayor y final en el parque Francisco Fort Fenollosa.

- 19:30h: IV Jornada Gastronómica Castilla La Mancha + Quinto y Tapa, desde las 22:30 h, con DJs locales Miguel SanSa, K-Sanya y Oscar (espacio multiusos de la avenida de Ferran el Catòlic).

- 23:00h: Moncadance Festival, con Rubén XXL, Abel TheKid y Luigii López (espacio multiusos La Pedrereta.)

Domingo 7 de septiembre

- 09:00 - 14:00h: Encuentro de Batucadas (espacio multiusos de la avenida Ferran el Catòlic).

- 10:00 - 13:00h: Estapa de la vuelta ciclista a la provincia de Valencia Élite/Sub-23 en circuito urbano.

- 11:00 - 14:00h / 18:00 - 01:00h: Mercado Medieval (avenida de la Mediterrània).

- 13:00h: Anuncio de la Fiesta de Mare De Déu Dels Desemparats con volteo general de campanas y disparo de salvas en la iglesia de Sant Jaume.

- 13:30h: Calderas con alubias y nabos (plaza de Sant Jaume).

- 17:00 - 21:00h: Tardeo Chiringuitero (quiosco Caimans de Séquia).

- 18:00 - 20:00h: Fiesta de la espuma y castillos acuáticos para los más pequeños, con reparto de granizado (espacio multiusos de la avenida Ferran el Catòlic).

- 18:30h: Ofrenda a la Mare De Déu Dels Desemparats (Mercado Viejo).

- 23:30h: Actuación de David Civera (plaza de Sant Jaume).

Lunes 8 de septiembre

- 08:00h: Volteo general de campanas y disparo de salvas en honor a la Mare de Déu dels Desemparats.

- 10:00h: Recogida de Clavaris y Clavariesses, desde C/ Pintor Sorolla nº 72 hasta la parroquia de Sant Jaume Apòstol para acudir a la misa mayor con la banda del Centre Artístic Musical de Moncada.

- 11:30h: Misa Mayor en honor a la Mare de Déu dels Desemparats presidida por el Vicerector de la Basílica Álvaro Almenar Picallo y cantada por la Coral de Moncada.

- 13:00h: Anuncio de la Fiesta de Santa Bárbara con volteo de campanas y salvas.

- 14:00h: Mascletà en honor a la Mare de Déu dels Desemparats en la plaza de Sant Jaume, a cargo de pirotecnia Caballer FX.

- 20:00h: Recogida de Clavaris y Clavariesses hasta la parroquia de Sant Jaume Apòstol para acudir a la solemne procesión.

- 20:30h: Solemne Procesión en honor a la Mare de Déu dels Desemparats, acompañada por la Colla de Tabal i Dolçaina, la banda del Centre Artístic Musical y una agrupación folclórica. Final con fuegos artificiales.

- 22:30h: Traslado en pasacalle de la imagen de Santa Bárbara desde la parroquia de Sant Jaume Apòstol hasta casa de la clavariessa mayor en C/ Lepant, 29, con la banda de la Unió Musical de Moncada.

- 23:30h: Actuación de la Orquesta Invictus (avenida de la Mediterrània).

- 00:00h: 2ª Edición del Moncada Reggaeton Fest con DJ Enygma, Pablonez y Rubens Vibes (espacio multiusos La Pedrereta).

Martes 9 de septiembre

- 10:30h: Recogida de Clavaris y Clavariesses y traslado en pasacalle de la imagen de Santa Bárbara desde C/ Lepant, 29, hasta la parroquia.

- 12:00h: Misa solemne de acción de gracias a Santa Bárbara.

- 13:00h: Anuncio de la Fiesta de Sant Jaume con volteo de campanas y salvas.

- 14:00h: Mascletà en honor a Santa Bárbara (plaza de Sant Jaume).

- 20:30h: Solemne procesión en honor a Santa Bárbara acompañada por la banda de la Unió Musical de Moncada.

- 21:30h: Noche de paella por el circuito habitual.

- 23:00h: Festival Moncada Paelles Fest con King Africa, Don Fluor, Ele DJ y Quantum.

Miércoles 10 de septiembre

- 08:00h: Despertà en honor a Sant Jaume.

- 11:30h: Misa Mayor en honor a Sant Jaume cantada por la Coral de Moncada.

- 14:00h: Mascletà en honor a Sant Jaume.

- 18:00h: Discopeque y actuación infantil de Sandra Valero.

- 20:00h: Trofeo de fiestas de fútbol femenino.

- 20:30h: Solemne porcesión en honor a Sant Jaume con la tradicional dansà.

- 23:30h: Castillo de fuegos artificiales y fin de fiesta.

Sábado 13 de septiembre

- 08:00h: Concurso libre de pájaros del campo.

- 18:30h: Cabalgata de la alegría.

- 18:30h: Toro Cerril.

Domingo 14 de septiembre

- 09:00h: XI Torneo de Truc.

- 09:30h: VIII Matinal Motera.

- 16:00h: Torneo infantil de ajedrez.

Actos Taurinos

- Miércoles, 10: 18:30 h 6 vacas y 1 toro con puntas / 23:30 h 5 vacas y 2 toros embolados.

- Jueves, 11: 18:30 h 6 vacas y 1 toro con puntas / 23:30 h 5 vacas y 2 toros embolados.

- Viernes, 12: 18:30 h 6 vacas y 1 toro con puntas / 23:30 h 5 vacas y 2 toros embolados.

- Domingo, 14: 18:30 h 6 vacas y 1 toro con puntas / 23:30 h 5 vacas y 2 toros embolados.