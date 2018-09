Festival solidario Días de Parque Habrá actividades para todos los públicos, pero especialmente para los más pequeños como en la anterior edición. / lp Los Jardines de Viveros acogerán mañana y el domingo diversas actividades cuyos beneficios irán destinados a la asociación Payasospital GPS VALENCIA. Viernes, 21 septiembre 2018, 00:42

Los Jardines de Viveros se convertirán, mañana. sábado, y el domingo, en el escenario perfecto para celebrar la segunda edición del festival solidario Días de Parque. Un fin de semana repleto de variadas actividades abierto a todos los públicos en el que parte de los beneficios del evento irán destinados a la Asociación Payasospital, ONG valenciana dedicada a hacer sonreír a los niños/as y familias hospitalizados en la Comunidad Valenciana.

TheBasement, en colaboración con la empresa de animación infantil y educativa Komba, pondrán en marcha el broche de oro para celebrar el final del verano.

El evento pretende dinamizar el regreso a la rutina de una manera divertida y diurna organizando un fin de semana muy especial, en el que se han programado talleres culturales de la mano de reconocidas entidades valencianas como Club de Profesores y Escuela de Ciencia y también talleres gastronómicos organizados por Tescoma, Wowble y Món Orxata. Por supuesto, no puede faltar la música en directo de bandas nacionales y locales de la mano del Deleste Festival y dj's internacionales para amenizar toda la jornada.

'Talent show'

Uno de los puntos más atractivos para este cruce de edades serán las tres islas diseñadas por Komba, en las que la gran novedad es la Baby Island, espacio dedicado exclusivamente a los infantes de 0 a 4 años y sus familias. En ella se habilita un espacio de juego libre para los infantes y, paralelamente, se impartirán charlas acerca del desarrollo y crecimiento de los más pequeños. Días de Parque contará la mañana del domingo 23 de septiembre con la primera edición de 'Talent in the Park', 'talent show' que busca reconocer el gran talento de la capital valenciana. Grandes talentos locales que han destacado a nivel nacional, como Elena Farga (finalista de Factor X) y el grupo de gimnasia rítmica de Quart de Poblet (finalistas de Got Talent España), han querido mostrar su apoyo a Payasospital con actuaciones en el escenario principal de Días de Parque. En un evento de estas características no puede faltar la oferta gastronómica, es por eso que de la mano de Dacsa se ha diseñado la plaza del Arroz, en la que se ofrecerá al asistente una degustación de paellas. El espacio irá acompañado de las bebidas de vermut Bandarra y la selección gourmet del Colmado de la Lola. El toque divertido lo dará la presencia de Fiesta Mehari, que junto a viejas salas conocidas como Le Club, Distrito, Mosquito o Murray, sacarán a pasear los vinilos con los mejores temas de épocas pasadas.

En Días de Parque no faltará un marcado carácter solidario y medioambiental, repitiendo la colaboración con la Asociación Payasospital, conservando la intención de recaudar fondos para tan noble causa, como ya ocurriese en 2016.

Conforme la jornada se vaya alargando, la música irá evolucionando hasta que a última hora de la tarde se inicie la fiesta de theBasement para los espíritus más activos. Se plantea una amplia oferta musical que irá desde los grupos y bandas que actuarán en el Escenario Deleste Zummo Living Culture, los djs locales a bordo de la caravana LaDesmontable y las apariciones estelares de los veteranos colectivos que nos llevarán a los tiempos de Distrito a través de su Fiesta Mehari, hasta llegar a la guinda del pastel de mañana que la pondrá el artista internacional coreano Hunee. Para los que tengan ganas de más baile el mismo sábado, la fiesta seguirá en el recién estrenado Palau Alameda, con una sesión que se alargará hasta el amanecer, con la visita de la dj alemana Tama Sumo.