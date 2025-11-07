La Feria de las Comarcas vuelve este finde con múltiples destinos para conocer dentro de Valencia El evento ofrece durante tres días una programación con actividades para todas las edades

Puesto en la Feria de las Comarcas

Fabiana Fuentes Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:19 Comenta Compartir

La Feria de las Comarcas, organizada por la Diputación de Valencia, regresa a la capital este fin de semana. La mayor cita turística del año trae consigo una amplia oferta de destinos y propuestas para visitar dentro de la provincia. A diferencia de ediciones pasadas, en esta ocasión se celebrará por primera vez en los Jardines de Viveros.

Se trata de un evento que juega un papel fundamental en la promoción para los municipios, las mancomunidades y las empresas de la ciudad. El objetivo es dar a conocer al público productos y experiencias del interior de la ciudad, incluyendo su folclore, artesanía, gastronomía y sus tradiciones locales. Esto lo logra a través de un formato dinámico para el público general con acceso gratuito, el cual consiste en múltiples puestos que presentan lo más popular de cada comarca y entregan desgustaciones, carteles explicativos, libros, pegatinas, etc.

El evento reúne a un total de 80 expositores, reunidos en 62 estands y en dos espacios diferenciados: por una parte, el visitante encontrará la oferta de municipios y mancomunidades y, por otra, la de empresas turísticas con actividad en la provincia.

En la programación del evento se incluyen varios «showcookings» o demostraciones de cocina a manos del chef Rubén Fenollar, animación infantil, música en vivo, sesiones de Djs organizadas por FOTUR y una minidisco para los más pequeños.

La feria se realizará desde el 7 al 9 de noviembre, con el siguiente horario de apertura: viernes de 17h a 20h y sábado y domingo de 10h a14:00h y de 16h a 20h horas. No te olvides de agendar esta visita en tu calendario, ya que podrías descubrir lugares interesantes que ni sabías que existían.

Programación de la Feria de las Comarcas 2025

Folklore, Animación y talleres de artesanía

-Viernes 7 de noviembre:

18:00 horas · Grup d'Albaes Cantar per cantar de Meliana.

19:00 horas · Música en directo: Gynebra.

-Sábado 8 de noviembre:

De 11:00 a 13:00 horas · Demostración de encaje de bolillos a cargo de la Asociación de Bolilleras El Motrotón de Yátova.

12:15 horas · Música en directo: Carmen Ferre.

13:15 horas · Rondalla, Coro y Bailes Regionales de Cofrentes.

17:30 horas · Grup de Danses Populars de Quatretonda.

18:00 horas · Héroes del Tollo de Utiel.

19:15 horas · FOTUR: DJ y animación.

-Domingo 9 de noviembre:

12:00 horas · Baile de las banderas de Requena.

12:45 horas · Grup de Danses Gran Via de l'Est de Bétera.

13:30 horas · Música en directo: Marta Fornali.

18:00 horas · Mini disco infantil.

Talleres infantiles

Taller «Limpiemos nuestras aguas». Tema principal: concienciación ecológica y la importancia de mantener limpias las costas y ríos de la provincia de Valencia.

Taller de cerámica. Tema principal: la relevancia de la cerámica en la provincia, con especial mención a Manises y Rocafort.

Taller de mosaicos. Tema principal: la historia y arquitectura de la provincia de Valencia, desde épocas anteriores a la presencia romana, a través del arte del mosaico.

Demostraciones gastronómicas

-Viernes 7 de noviembre:

17:30 horas · Rabo de bou de Algemesí, por el Restaurante Gastrobar El Manantial (Milagros Gomis Pla).

17:30 horas · Reparto de horchata y fartons a cargo del Club de Producto «Alboraria Artesans de l'Orxata» (junto al estand de Turismo de Alboraia).

18:30 horas · Cata de Tarongino, bebida típica de Sagunto.

19:30 horas · Pimentó en tonyina por Rubén Fenollar.

-Sábado 8 de noviembre:

11:00 horas · Cata de vinos Tierra Bobal.

12:00 horas · Paella d'hivern de Tavernes de la Valldigna, por Santi Escrivá.

13:00 horas · Arroz de la novia y pebrazos sobre parmentier y crujiente de panipuri (Mancomunidad de la Canal de Navarrés), por Mariel García Ribera.

18:30 horas · Coctelería inteligente – FOTUR.

-Domingo 9 de noviembre:

11:00 horas · Allipebre con setas, por el Hotel Plaza Alaquàs – Mancomunitat de l'Horta Sud.

12:00 horas · Figatell de Oliva, por Mario Gorciu, presidente de Gastroliva.

13:00 horas · La cultura del arroz: arroces creativos por Rubén Fenollar.