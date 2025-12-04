Un euro por pasar el día en BIOPARC Valencia esta Navidad

Suplementos Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:18 Compartir

Diciembre es sinónimo de realizar muchos planes. La consecución de días festivos y las vacaciones escolares por Navidad representan una oportunidad única para disfrutar tiempo de calidad en familia. En este contexto, BIOPARC Valencia representa un lugar idóneo para visitantes de todas las edades. Por ello, dentro de su estrategia de acercar la biodiversidad para concienciar sobre la conservación, el parque de naturaleza presenta un año más su promoción «con causa» BIONadal.

Con esta acción se quiere situar a las familias en el centro de una época especialmente cargada de ilusión. Por ello, BIOPARC Valencia lanza esta doble propuesta, que permite acceder al público infantil (4 a 12 años) durante 1 día o un 1 año por tan solo 1€. Un simbólico importe que se destina íntegramente a proyectos de conservación en los que participa la Fundación BIOPARC. Así, BIONadal refuerza un doble compromiso: acompañar a las nuevas generaciones y contribuir al bienestar colectivo. Para facilitar que llegue al mayor número posible de personas, esta iniciativa estará disponible durante todo diciembre y hasta el 6 de enero de 2026.

Ampliar Familia de chimpancés en la selva de BIOPARC Valencia

Las entradas para un día están disponibles solo a través de la web y con antelación de 1 día. Además, para poder obtenerlas es necesario adquirir una general o +65, por cada una de estas se podrá beneficiar de 2 accesos infantiles a 1€ cada uno. Por otra parte, para disfrutar del Pase B!, que permite entrar de forma ilimitada durante un año, también hay que comprar uno general o +65 y a cada uno de ellos les corresponde hasta 3 pases con la promoción BIONadal. A esta modalidad hay que sumar los gastos de gestión: 3,5€ por pase anual.

Naturaleza en vivo

BIOPARC Valencia cumplirá en unos meses 18 años, durante este tiempo se ha consolidado como un referente de ocio «con causa», acercando la belleza de la naturaleza salvaje y participando en un centenar de programas internacionales para «salvar de la extinción» a especies gravemente amenazadas, y fruto de ello los visitantes pueden contemplar las crías de elefante (Malik y Makena) o de chimpancé (Cala y Ekon). Además, recientemente, se ha vivido «en directo» el nacimiento de un rinoceronte blanco, que se ha convertido en símbolo para movilizar hacia la defensa del medioambiente.

Ampliar Malik y Makena, crías de elefante en la sabana de BIOPARC Valencia

Actualmente, hay activa una encuesta para decidir su nombre entre tres opciones con profundas raíces africanas: Kairu, Dikembe y Meru. Tanto a la cría como a la madre ya se les puede observar explorando el recinto exterior, a la vista del público, durante unas horas por las mañanas, siempre que el personal determine que se producen las condiciones adecuadas.

Actividades y horarios de BIOPARC Valencia

El parque valenciano abre los 365 días del año y para los que eligen próximas fechas festivas como el Día de la Constitución o de la Inmaculada Concepción, y sobre todo, para las vacaciones escolares de Navidad, se pueden beneficiar de la promoción BIONadal.

En cualquier caso (visita de un día o Pase B!) siempre se recomienda consultar la Agenda de BIOPARC o la APP, ya que se ofrecen una gran variedad de actividades gratuitas como visitas guiadas, talleres o charlas. Asimismo, este año se ha incorporado una interesantísima propuesta de Realidad Virtual «La Última Frontera», que permite al público sumergirse en las profundidades oceánicas para conocer la fauna marina.

El horario de BIOPARC Valencia durante estos meses es de 10.00h a 18.00 y con horario especial los días 24 y 31 de diciembre, que la hora de cierre es a las 17.00h; y el 25 de diciembre y el 1 de enero, en los que la apertura es a las 11h.