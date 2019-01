EL ETERNO PAYASO Fofito en la carpa del Circ de Nadal, en Alfafar. / damián torres Fofito, que se encuentra actuando en el Circ de Nadal en Alfafar, defiende que el circo, además de payasos, debe contar con animales NIEVES MARCOS Viernes, 1 febrero 2019, 01:03

Afonso Aragón Sac 'Fofito', el famoso 'payaso de la tele', hijo de Fofó, sobrino de Gaby y Miliki y primo de Emilio Aragón, se encuentra en Alfafar actuando en el Circ de Nadal, un circo donde el popular clon comparte espectáculo con tigres y caballos. «Soy un defensor absoluto de que en los circos, además de trapecistas, malabaristas y payasos haya animales», dice Fofito durante una entrevista con LAS PROVINCIAS. Añade al respecto que «los dueños de los circos que yo conozco los tratan muy bien. Esos animales están criados en este ambiente, es lo que conocen y si se les soltara y dejara a su libre albedrío morirían porque no saben cazar y no tendrían nada que comer».

- El Circ de Nadal en el que usted actúa es el único de la Comunitat que queda con animales, ¿qué opina de la prohibición?

- Yo llevo muchos años haciendo circo y pienso que los animales también deben participar en el espectáculo porque muchos han nacido aquí y otros se compran ya domados. Yo he tenido la suerte de tener un chimpancé y criarlo con un biberón. Los domadores les dan lo mejor porque trabajan con ellos; no los maltratan y los alimentan bien.

- ¿Siempre quiso ser payaso?

- Yo sí, pero mi padre prefería que fuera médico o abogado (risas).

- ¿Cómo recuerda sus inicios con su familia?

- Muy bien, fueron mis maestros. Mi tío Gabi me enseñó a tocar el saxofón, muy importante en mi vida, y de Miliki, que era más ejecutivo, aprendí a hablar con los directores de los canales de televisión de los distintos países en los que actué. Mi padre me enseñó muchas cosas, como ser una buena persona. Cuando falleció Papá (Fofó) Gabi y Miliki fueron un gran apoyo para mí; se portaron como mis segundos padres.

- ¿Sigue iniciando su actuación con el '¿Cómo están ustedeessss?' DNI familia Aragón?

- Sí, sí y me contestan 'bieeennn.....' Se me rompe el corazón de alegría porque siento su cariño.

- Esos títulos inolvidables para los de mi época como 'Don Pepito y don José', 'Susanita', 'Mi barba tienes tres pelos', 'La gallina Turuleca'... ¿se las siguen pidiendo los niños de ahora?

- Todos los días. No me puedo ir del espectáculo sin cantar las canciones. Me pasa lo mismo que a Lola Flores con 'Pena, penita, pena', que tenía que interpretarla siempre.

- ¿Pero esa gallina es 'Turuleca' o Turuleta'? Yo la recuerdo como 'Turuleta', quizá asociándola al término turulato.

- Te explico, y tienes razón. La verdadera canción es 'La gallina Papanatas', pero en América no conocían esa palabra. Así que hay países donde es Turuleta y en otros Turuleca, y está grabada por mi padre con ambos términos, pero la original es la Papanatas.

-¿La invasión de los ordenadores en la infancia cree que está influyendo en la forma que los niños perciben el espectáculo circense?

- Totalmente. Antes los niños no jugaban con la play y se aprendían las cosas por los libros o por la educación que te daban en casa. Ahora, sin embargo, saben lo que es un informativo, leen periódicos... Son bien chiquitines y ya entienden todo.

- ¿Tiene algún truco para que los pequeños estén atentos?

- Más que truco, tengo que tener el arte o el talento para esconderles el final y sorprenderlos.

- El circo es un espectáculo al que acuden tres generaciones: el nieto, el hijo y el padre.

- Es cierto, tengo tres generaciones viendo mi show a la vez. Los pequeñajos se quedan boquiabiertos al ver a su abuelo que se sabe mis canciones.

- Hablando de nietos, ¿los suyos también quieren dedicarse a esta profesión?

- Tengo dos, de 5 y 9 años. Al mayor le gusta mucho la magia y está muy atento a todo el espectáculo.

- Siguiendo con la familia, su primo Emilio ha vuelto a la carpa.

- Sí, ha montado un espectáculo con los hijos de los presentadores del Circo Mundial, pero bueno, él sobre todo es empresario y director de orquesta. Nos llamamos bastante a menudo y está muy bien y muy contento.

- ¿Después del Circ de Nadal, cuáles son sus proyectos?

- Próximamente me iré a Argentina con un espectáculo enteramente para mí. Estoy intentando convencer a mi hija Mónica para que venga conmigo a actuar. A ver si la convenzo.

- Con la pasión que le veo por su trabajo parece que no piensa en jubilarse.

- No, no (risas), ya tengo edad para jubilarme pero no se me pasa por la cabeza. Yo estoy 10 días en casa y mi mujer me dice que me subo por las paredes porque quiero estar delante del público.