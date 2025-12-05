Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

'Abocador'. GPS

En enero, estreno absoluto de 'Abocador', la nueva creación de Bramant Teatre

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:07

Comenta

GPS. Precedentes como 'La familia Addams', los 'Minions' o la saga de 'Gru, Mi Villano Favorito' confirman que los niños también disfrutan de la comedia negra. En esa línea se plantea 'Abocador', la nueva producción de Bramant Teatre, que se estrena del 9 al 11 de enero en el teatro Escalante. Haciendo gala de cierto sarcasmo y de mucha imaginación, llega a la cartelera valenciana una comedia para espectadores de 7 a 100 años, que transcurre en el lugar menos atractivo: el vertedero de una ciudad.

