¿Qué hacer este domingo 22 de septiembre en Valencia? El Campeonato de España de Hamburgueserías, la Feria del Vermut y una feria modernista son algunas de las ideas para disfrutar de la jornada LAS PROVINCIAS Valencia Sábado, 21 septiembre 2019, 20:10

Es fin de semana y ya se respira un ambiente distinto. Disfrutar del tiempo libre en la capital del Turia realizando un plan original y alejado de la rutina es posible gracias a la gran variedad de planes que la ciudad ofrece.

Estas propuestas de ocio son algunas de las ideas con las que disfrutar del fin de semana en Valencia:

1 II Campeonato de España de Hamburgueserías

Valencia se convertirá en capital de las hamburguesas premium con la celebración del II Campeonato de España de Hamburgueserías en el que los asistentes podrán degustar las últimas tendencias gastronómicas del 19 al 29 de septiembre en el antiguo cauce del Turia.

LP

Entre el puente de las Flores y el puente de la Exposición, una docena de hamburgueserías de todo el territorio nacional competirán en formato street food con sus mejores propuestas gourmet para lograr el premio a la Mejor Hamburguesería de España y demostrar el valor gastronómico de este plato tan popular.

2 2ª Concentración de Clásicos en El Puig

Tras el éxito de la pasada edición, en la que se contó con 260 vehículos inscritos y más de 3000 asistentes, vuelve la Concentración de Clásicos a El Puig este domingo 22 de septiembre, una cita obligatoria para todos los amantes del motor.

Durante toda la jornada podrás disfrutar de coches de época, stands comerciales, música, sorteos, regalos y, sobre todo, buen ambiente. Asimismo, puedes acudir en calidad de visitante o, también, como participante si realizas la inscripción por 7€ en la que se incluye almuerzo y bebida.

3 Feria del Vermut

La Feria del Vermut regresa a Valencia con su cuarta edición de la mano de V Grupo Diseño para potenciar esta bebida de moda que se puede tomar a cualquier hora del día: un licor macerado en hierbas, con base de vino blanco, ajenjo y otras sustancias amargas. Esta bebida, típicamente europea, tiene un aroma característico que le da una elegancia particular a un cóctel o aperitivo.

Asistentes en la pasada edición de la Feria del Vermut en Valencia. / Feria del Vermut

El escenario elegido vuelve a ser el Mercado de Tapineria, donde podrás disfrutar de los mejores vermuts nacionales acompañados de un exquisito aperitivo en un entorno inmejorable este domingo 22 de septiembre.

4 'Col·lab Weekend'

Este domingo 22 de septiembre, el centro de innovación Las Naves celebra el primer hackatón de innovación social y urbana de la ciudad de València. Un evento para el que se han inscrito más de 50 participantes con perfiles muy diversos como diseñadores, makers, desarrolladores de negocio, desarrolladores de aplicaciones y márketing.

El primer hackatón de innovación social y urbana de Valencia. / Las Naves

Las personas participantes podrán desarrollar soluciones innovadoras que den respuesta a un total de 24 desafíos que cubran diferentes necesidades de la ciudadanía, así como el entorno urbano y de la huerta de València. Entre los desafíos cabe destacar'No más soledad' con soluciones innovadoras que ayuden a detectar situaciones de soledad entre personas mayores y 'No more Plastics' para reducir el uso de envases plásticos o introducir alternativas a la utilización de plásticos.

El premio principal de este hackathon consistirá en un acceso directo al programa de Pre-aceleración del Col·lab en Las Naves. Se establecerá además, una dotación económica de 3.000€ si la propuesta ganadora desarrolla el proyecto innovador con perspectivas de viabilidad futura.

5 XXVIII Dia de la Pilota Valenciana

Este evento, organizado por la Federació de Pilota Valenciana surgió hace 28 años como una cita reivindicativa del deporte autóctono. En los últimos años se ha convertido en el día en que todos los estamentos de la pilota valenciana se reúnen para compartir una matinal festiva y de reconocimiento hacia las personas, organismos e instituciones que más han trabajado por su promoción, cuidado y difusión.

El evento surgió hace 28 años como una cita reivindicativa del deporte autóctono. / FDM Valencia

El programa previsto para el domingo será el que culmine con la fiesta que dio el pistoletazo el pasado jueves 19 de septiembre: la celebración de las Supercopas de Galotxa, Juveniles de Galotxa, Raspall Femenino y Escala i Corda.

6 Feria Modernista de Alcoy

La semana modernista de Alcoy dio el pistoletazo de salida el pasado lunes 16 de septiembre. La jornada acabará con la popular Feria Modernista, que este año celebra su tercera edición dedicada a doña Amalia García, una figura importante dela enseñanza en la ciudad de Alcoy.

Entre la programación prevista para este domingo, destaca la 'Chocolatada' en la placeta del Fossar para los niños de Doña Amalia, a partir de las 10:00 horas, la XXVII Mostra de Dolçaines i Tabals de Grup de Danses El Carrascal a las 11:30 horas, en el templete de la Glorieta; y la 'Bicicletada de época' a las 12:00 horas desde la Font Redona.

7 Van Gogh Alive

Si lo que te apetece es pasar una jornada de lo más cultural, la exposición Van Gogh Alive-The Experience permite disfrutar de la obra de este consagrado artista desde un punto de vista diferente. Esta experiencia transporta a los visitantes a otra época y a otro lugar, para comprender el contexto en el que vivió el pintor. Dirigida a adultos y niños, permite encontrar nuevos significados a la obra de Van Gogh a través de la exploración de esta desde nuevos ángulos y perspectivas.

Exposición Van Gogh Alive. / LP

Disfruta el domingo de esta muestra, que cuenta con más de 3000 imágenes de obras de Van Gogh a gran escala, en el Ateneo Mercantil de Valencia. Las entradas están a la venta desde 8'60 euros y son gratuitas para niños de hasta tres años.

8 Ruta por los palacios valencianos

¿Quieres conocer la València más noble? Turiart te lleva de paseo por dos de los palacios más importantes y bonitos de la ciudad.

Todos los domingos a las 11:00 horas, puedes disfrutar de una maravillosa ruta guiada por el Palacio del Marqués de Dos Aguas y el Palacio del Marqués de Campo, que te transportará al pasado más señorial de la ciudad.

Valencia fue una de las ciudades nobiliarias y burguesas que mejor legado arquitectónico nos han dejado y sus palacios son el mejor ejemplo de ello: las fachadas, las marmolinas, las lámparas de araña, las rocallas y las puertas con acabados lujosos son la herencia del pasado palaciego de la época más noble de la ciudad. Si aún no tienes plan este domingo, ¡no te lo pienses más y descubre estos dos tesoros!

9 Los BIOdías de Bioparc

BIOdías es la iniciativa «con causa» que BIOPARC Valencia lanzó por vez primera 2015 con un doble objetivo: integrar a la sociedad en la preservación de la biodiversidad a través de la Fundación BIOPARC con la aportación de 1€ de cada visitante para proyectos de conservación in situ y hacer más accesible la entrada al parque, con un precio único de 16€ los sábados y domingos para que más personas puedan vivir la experiencia de la naturaleza salvaje en la vuelta a la rutina. Con esta aportación, colaborarás en la protección de la especie más emblemática para los valencianos: el murciélago.

Animales en el parque Bioparc. / LP

Además se ofrece la posibilidad de descontar esos 16€ de cualquier modalidad de Pase Anual B para adquirirlo el mismo día de la visita con el incentivo de poder volver a BIOPARC durante todo un año. La entrada es gratuita para los menores de 4 años.