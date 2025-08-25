Las 6 discotecas de Ibiza y Barcelona elegidas como las mejores del mundo España lidera la lista con 27 locales entre los 100 primeros, por delante de EEUU, y tres clubes están en la Comunitat Valenciana

Nacho Ortega Valencia Lunes, 25 de agosto 2025, 00:11

Hï Ibiza se ha coronado por quinto año consecutivo como el Mejor Club del Mundo en la prestigiosa clasificación de The World's 100 Best Clubs 2024, que destaca los mejores locales de ocio nocturno del mundo, en la que España coloca a dos locales en el podio y a cinco en el Top-10, 7 entre los 15 primeros y 27 en el Top-100.

Los principales destinos con más entradas entre los 100 mejores clubs del mundo incluyen Ibiza, Las Vegas, Barcelona, ​​Londres, Bogotá, Los Ángeles y Madrid. Otros destinos en la lista de este año incluyen Miami, Nueva York, Singapur y Varsovia.

La lista de las mejores está formada por:

1. Hï Ibiza (España)

2. Green Valley Camboriu (Brasil)

3. Ushuaïa Ibiza (España)

4. Bootshaus Colonia (Alemania)

5. Echostage Washington (Estados Unidos)

6. E11EVEN Miami (Estados Unidos)

7. Shôko Barcelona (​​España)

8. DC-10 Ibiza (España)

9. Opium Barcelona (​​España)

10. Avant Gardner/The Brooklyn New York (Estados Unidos)

11. Pacha Ibiza (España)

12. Amnesia Cap d'Agde (Francia)

13. HQ2 Nightbluc & Beach Club Atlantic City (Estados Unidos)

14. Sutton Barcelona (​​España)

15. Omnia Las Vegas (Estados Unidos)

Puedes consultar la lista completa publicada a final de año por «The World's 100 Best Clubs 2023», en la que aparecen locales de hasta treinta países. EEUU se sitúa como el segundo país, con 22 discotecas.

Cataluña y Baleares reinan en España

Cataluña es la comunidad autónoma de España con más locales en esta lista internacional (12), seguida por las Islas Baleares (10) y Madrid (3), según la International Nightlife Association.

En Ibiza están: Hï (1) y Ushuaïa Ibiza (3), DC10 (8), Pacha (11), Amnesia (17), O Beach Ibiza (64), Lío (74), Nassau Beach Club (85) y Playa Soleil (93).

Shôko Barcelona, en el puesto número 5; Opium Barcelona (7), Bling Bling Barcelona (15), Sutton Barcelona (20), Sala Apolo/Nitsa Club (39), Razzmatazz (59), Pacha Barcelona (79), Input High Fidelity Dance Club (859 y Carpe Diem Lounge Club (97) aparecen en la lista.

Los otros tres establecimientos nocturnos de Cataluña son Disco Tropics (48), de Lloret de Mar (Girona); Biloba Lleida (81), de la ciudad de Lleida; y Tropical Salou (90).

Discotecas alicantinas

La discoteca de Torrevieja Velice alcanza el puesto 55, Marmarela, en Alicante, se coloca en el 79 y Condado Club de Dénia en el 97, por detrás de Momento Marbella y de cerca de 20 de Baleares y Cataluña, las grandes triunfadoras del año.

Algunos países, como Australia, Kenia y Eslovaquia, aparecen en la lista por primera vez, uniéndose a otros que ya se han incluido anteriormente, como Reino Unido, Italia, Colombia, Alemania, Brasil y Croacia.

La IX gala de los Golden Moon Awards se iba a celebrar este año en noviembre en la Valencia, pero fue suspendida por la dana que sacudió la provincia el 29 de octubre, al igual que todos los eventos paralelos, como el V Congreso Nacional de Ocio Nocturno y el X Congreso Internacional de Ocio Nocturno.