Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Audiencia ordena interrogar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana por su comida con Mazón el día de la dana
CIRSA VALENCIA

El Dinner Show más salvaje de Cirsa Valencia, Rock en estado puro

Tendrá lugar el 8 de noviembre desde las 21:30 horas

EXTRA

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:43

Cuando las guitarras electrifican el aire y los acordes retumban entre luces y miradas expectantes, sabes que algo único está por comenzar. Rock Legends Valencia, la cena espectáculo más potente de la temporada, llega al Casino CIRSA Valencia para encender emociones, despertar memorias olvidadas y regalar una velada de puro rock irrepetible.

Si alguna vez soñaste con volver a cantar esos himnos que marcaron generaciones, bailar en medio de riffs legendarios y sentir que una noche puede trascender el tiempo… esta es tu oportunidad.

Compra aquí tu entrada

Rock Legends Valencia es un homenaje a los grandes íconos del rock: Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Angus Young y otros muchos que definieron una era. Sumérgete en el ambiente más rockero con una deliciosa cena seguida de los grandes temas del rock más mítico. Disfrutarás de la energía y carisma de Rock Legends, que interpretarán los clásicos que todos amamos. Guitarras, baterías, voces que evocan esos himnos, ¿qué más se puede pedir? Te mostramos lo que paso en la anterior edición:

Habrá momentos de intensidad, momentos para corear, momentos de emoción compartida. La noche perfecta para vivir el rock, con mayúsculas. Si eres un amante del rock clásico, este es tu evento. Es el plan perfecto para disfrutar de una noche única con tu grupo de amigos o pareja. Compra tu entrada para Rock Legends Valencia en Casino CIRSA y prepárate para una velada que sacudirá tus sentidos, reavivará tus recuerdos y te hará vibrar con música que trasciende generaciones. Una noche así no se improvisa. Se reserva. Se prepara. Se vive.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  2. 2 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  3. 3 El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana
  4. 4

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  5. 5

    Juan Roig, sobre la dana: «Hace un año nos sentimos desamparados un millón de valencianos»
  6. 6 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»
  7. 7 Juan Roig, sobre el futuro de la comida preparada: «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido nuestra tecnología tampoco habrían cocinado»
  8. 8

    Ribó tampoco declarará ante el juez: se ha personado y ha pedido un aplazamiento
  9. 9 Muere a los 30 años la influencer Stacey Hatfield tras dar a luz en su casa
  10. 10

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Dinner Show más salvaje de Cirsa Valencia, Rock en estado puro

El Dinner Show más salvaje de Cirsa Valencia, Rock en estado puro