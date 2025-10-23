El Dinner Show más salvaje de Cirsa Valencia, Rock en estado puro

EXTRA Jueves, 23 de octubre 2025, 10:43 Compartir

Cuando las guitarras electrifican el aire y los acordes retumban entre luces y miradas expectantes, sabes que algo único está por comenzar. Rock Legends Valencia, la cena espectáculo más potente de la temporada, llega al Casino CIRSA Valencia para encender emociones, despertar memorias olvidadas y regalar una velada de puro rock irrepetible.

Si alguna vez soñaste con volver a cantar esos himnos que marcaron generaciones, bailar en medio de riffs legendarios y sentir que una noche puede trascender el tiempo… esta es tu oportunidad.

Rock Legends Valencia es un homenaje a los grandes íconos del rock: Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Angus Young y otros muchos que definieron una era. Sumérgete en el ambiente más rockero con una deliciosa cena seguida de los grandes temas del rock más mítico. Disfrutarás de la energía y carisma de Rock Legends, que interpretarán los clásicos que todos amamos. Guitarras, baterías, voces que evocan esos himnos, ¿qué más se puede pedir? Te mostramos lo que paso en la anterior edición:

Habrá momentos de intensidad, momentos para corear, momentos de emoción compartida. La noche perfecta para vivir el rock, con mayúsculas. Si eres un amante del rock clásico, este es tu evento. Es el plan perfecto para disfrutar de una noche única con tu grupo de amigos o pareja. Compra tu entrada para Rock Legends Valencia en Casino CIRSA y prepárate para una velada que sacudirá tus sentidos, reavivará tus recuerdos y te hará vibrar con música que trasciende generaciones. Una noche así no se improvisa. Se reserva. Se prepara. Se vive.