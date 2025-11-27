Cyborg llega a Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:36 Comenta Compartir

GPS. Valencia tiene una cita con la magia y el mundo de los sueños casi irreal. Ese mundo que no necesita trucos, porque se sostiene entre motores que rugen, vuelos imposibles y personajes que parecen salidos de un sueño futurista. El próximo 5 de diciembre, el Circo Raluy Legacy, el más premiado de Europa, planta su carpa en el barrio de Campanar, en el solar de Maestro Rodrigo con General Avilés. Ese día presentará su última producción, Cyborg, un espectáculo que juega con el tiempo: un pie en el pasado, otro en el futuro y el corazón bien anclado al presente.

Sus creadores señalan que no es solo un espectáculo, sino una experiencia sensorial. Y lo cierto es que basta escuchar a Louisa Raluy para entender que aquí se viene a sentir. Tal y como señala, «más que un espectáculo es una experiencia sensorial que nos lleva a un universo lleno de personajes irreales, magnéticos, casi robóticos, atrevidos... Veréis actuaciones de mucho riesgo, criaturas inesperadas, máquinas que rugen, equilibrios imposibles, vuelos espaciales, y como no, mucho humor». Suena a ciencia ficción, pero todo sucede a pocos metros del público, con esa cercanía que solo el circo sabe manejar.

Cyborg ya ha cautivado a más de 350.000 espectadores en su primer año de gira. Y no es para menos: la nueva producción reúne a un equipo de artistas que parecen desbordar lo humano. Los Segura vuelven a desafiar la gravedad en 'El Globo de la Muerte'; las hermanas Raluy, Niedziela y Emily, regresan tras tres años de ausencia; Dimitri guía el viaje con su humor inimitable; mientras Bigotes y Pietro arrancan sonrisas sin pedir permiso. Y por primera vez en España, Legión Malambo irrumpe con una fuerza casi telúrica, en un número que deja sin aliento. También brillan The Black Angels, pura poesía aérea, y Rita, magnética desde el primer segundo.

Como bien resume Kerry Raluy, «estamos delante de una puesta en escena arriesgada, revolucionaria y atrevida. Todo ello arropado por una brillante coreografía y un impactante vestuario». No hay exageración: Cyborg parece construido para sorprender, emocionar y recordarnos que el circo sigue reinventándose.