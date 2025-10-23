Una villa medieval recrea la batalla que le abrió las puertas al Reino de Valencia a Jaime I Un pueblo de la provincia de Castellón vuelve a recordar uno de los momentos más importantes de su historia en una celebración anual

Fabiana Fuentes Valencia Jueves, 23 de octubre 2025, 10:11

Este fin de semana, Culla, la villa medieval situada en la provincia de Castellón, viaja en el tiempo para sumergirse en el siglo XIII. El lugar celebra la séptima edición de la Recreación de la Batalla Histórica de 1233 que se llevó a cabo en Burriana. Un momento que cambió por completo su historia, luego de que las tropas de Jaime I, lideradas por Blasco de Alagón, conquistaran las tierras bajo el dominio musulmán.

Décadas después, el pueblo pasó a manos de la Orden del Temple. La leyenda cuenta que los caballeros durante su estancia utilizaban pasadizos subterráneos, lo cual ha despertado el interés en la gente hacia su pasado y cultura.

Durante los días 25 y 26 de octubre, las calles empedradas y el castillo se transforman en un escenario vivo. Es un evento histórico que se celebra todos los años y que atrae a cientos de visitantes. Se trata de un lugar que no solo es llamativo por su belleza arquitectónica, sino por su historia cargada de misterios, curiosidades legendarias, joyas antiguas y un entorno natural digno de contemplación.

El público no solo contempla, sino que tiene una participación activa en las diferentes recreaciones. Entre ellas, se puede pasear por el mercado con sus productos artesanales y probar la gastronomía que tiene su protagonismo en los puestos instalados en sus calles y plazas.

Además, incluye demostraciones y exhibiciones de tiro al arco, cetrería, desfiles de caballeros y obras teatralizadas. Por otro lado, durante todo el día ofrecerán visitas por el núcleo antiguo, con acceso a los diferentes edificios emblemáticos del pueblo. Estas se podrían reservar en la oficina de turismo del evento.

El centro histórico de Culla, fue declarado Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural y además forma parte de la lista de los «Pueblos más bonitos de España». Por esta razón, el recorrido por este sitio va más allá del entretenimiento y se convierte, también, en una experiencia educativa. Un destino imprescindible para los amantes de la historia.

Programa del evento: lo más destacado

Sábado 25 (desde las 10.00 horas hasta las 19.30 horas)

- 10:00 Apertura del campamento medieval (actividades todo el día)

- 11:00 Apertura del mercado medieval

- 12:00 Batalla (tropas de Jaume I vs. Burriana)

- 17:00 Desfile por el núcleo antiguo

- 18:30 Intercambio de prisioneros

Domingo 26 (desde las 10.00 horas hasta las 17.00 horas)

- 11:30 Desfile de «pendons» con música medieval

- 12:00 Toma de posesión de Culla por el Temple (Arcos)