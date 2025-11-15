Este sábado vuelven los conciertos matinales de La Pérgola de la Marina en Valencia Desde su nacimiento, hace casi una década, han sido cerca de 200 conciertos, más de 400 artistas y unos 250.000 espectadores.

Edición pasada de los conciertos de La Pérgola de la Marina

Fabiana Fuentes Valencia Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:43

Este fin de semana regresa a Valencia el ciclo de conciertos matinales de La Pérgola de la Marina. A partir del 15 de noviembre hasta el 27 de noviembre la ciudad podrá disfrutar de la música en directo de varios artistas como Depedro, Los Punsetes, Cycle o Grande Amore. Hoy será el primer sábado de esta jornada de espectáculos con vistas al mar y un ambiente único.

La propuesta, impulsada por el Ayuntamiento de Valencia, se ha convertido en una cita imprescindible estos últimos años. En esta ocasión, está a cargo Valencia Music City, en colaboración con las entidades promotoras del encuentro, Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, y Vivaticket, el portal de venta de entradas. Desde su nacimiento, hace casi una década, han sido cerca de 200 conciertos, más de 400 artistas y unos 250.000 espectadores.

Sin embargo, no se trata solo de una experiencia sensorial y auditiva, sino que también será gastrónomica. Como novedad, la organización ha decidido incorporar este año un espacio llamado «Esmorzars a la Pèrgola», el cual estará disponible de 9.30 a 11.30 horas. Aquí se podrán saborear productos locales y compartir momentos con amigos antes de las actuaciones.

Las entradas están disponibles en la página web oficial del evento. Su precio va desde los 18 euros, pero los menores de 12 años tienen acceso gratuito al recinto. Por otro lado, aquellos que quieran almorzar en el lugar, también tendrán que reservar la plaza de manera online.

Calendario de los conciertos

15 de noviembre: Depedro + Rei Ortolá

22 de noviembre: Cycle + Los Invaders

13 de diciembre: Grande Amore + Cora Yako

20 de diciembre: Los Punsetes + Aurora Roja

27 de diciembre: Amatria + Innmir

Todos ellos están previstos para las 11.30h.

