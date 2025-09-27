Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Begoña Gómez planta a Peinado y no acude a la citación judicial
Concurso de quesos. LP
FERIA GASTRONÓMICA

Cita con los quesos artesanos valencianos en Montanejos

El certamen llevará adelante el concurso quesero de la Comunitat Valenciana

Chema Ferrer

Chema Ferrer

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 18:57

La Feria del Queso Artesano de Montanejos celebra su décima edición del 3 al 5 de octubre, convirtiéndose en la capital valenciana del queso. En esta su décima edición, participarán 14 queserías de la Comunitat Valenciana: 5 de Castellón, 4 de Valencia y 5 de Alicante, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de degustar una amplia variedad de quesos artesanos elaborados en el territorio. En esta edición, el municipio se estrena como miembro de la Ruta Europea del Queso, una iniciativa nacida en España que está creciendo con rapidez, integrando municipios de España y Portugal y con el objetivo de expandirse próximamente a otros países europeos. De las siete queserías invitadas, cinco ya forman parte de la asociación.

Venta de quesos y degustaciones. LP

El recinto ferial contará también con la participación de bodegas valencianas, que ofrecerán vinos para el maridaje perfecto con los quesos.

Actividades durante la feria

El fin de semana de la feria promete llenar de sabor y ambiente festivo el municipio. En el espacio Villa Purificación, chefs de prestigio como Ángela Gimeno (ganadora de MasterChef 12) o Jonathan Rodríguez (Chef Ejecutivo del Palacio de Viana) sorprenderán al público con propuestas gastronómicas que muestran las múltiples aplicaciones de los quesos castellonenses y otros productos de Castelló Ruta de Sabor en la alta cocina. La programación se completará con una variada oferta musical, que culminará el sábado por la noche con la actuación del grupo Canal 69, y el domingo con un Show Cooking a cargo de un chef local, para los que será necesaria la inscripción previa. En la página web se puede consultar el programa de actividades al completo.

Imagen de Galeria
Quesos frescos de servilleta. LP
Imagen de Galeria
Queseria Los Molinos de Monóvar. LP
Imagen de Galeria
Queseria Jamesa Llanera Ranes. LP
Imagen de Galeria
José Manuel Manglano director del Concurso de Quesos de la Comunitat Valenciana. LP
Imagen de Galeria
Quesería Alcaprone de Alcoy. LP

1 /

La Feria se ha convertido en el certamen de queso artesano más relevante de la región, atrayendo a amantes del queso y la gastronomía desde todos los puntos de nuestro territorio. Este año promete superar las expectativas con una experiencia única y deliciosa para todos los participantes.

Concurso de Quesos Artesanos de la Comunitat Valenciana

En la X Feria del Queso Artesano de Montanejos se celebrará también, como ya es tradición, el Concurso de Quesos Artesanos de la Comunitat Valenciana, que este año ya tiene el título de oficial al haber recibido el reconocimiento de la Generalitat Valenciana. Este se se organiza en colaboración con el Centro de Artesanía de la Comunitat y en él se entregarán ocho premios a los mejores quesos: Queso de leche fermentada y cuajada, Queso Fresco, Queso de coagulación láctica o mixta, Queso de pasta prensada de cabra, Queso de pasta prensada de oveja, Queso de pasta prensada de vaca, Queso Azul y Mejor Queso de la Comunitat Valenciana.

José Manuel Manglano director del Concurso de Quesos de la Comunitat Valenciana.
José Manuel Manglano director del Concurso de Quesos de la Comunitat Valenciana. LP

Con estos galardones, que se entregarán el sábado 4 de octubre a las 16 horas, se pretende poner en valor la diversidad, riqueza y personalidad de los quesos artesanos elaborados en la Comunitat Valenciana y que el consumidor los conozca y distinga.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia
  2. 2 Tiroteo sin heridos en el Xenillet de Torrent
  3. 3 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  4. 4 Una red empleaba una gasolinera de Silla y empresas valencianas para vender gasolina adulterada
  5. 5

    El abecedario del cártel de los narcos del puerto de Valencia
  6. 6 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  7. 7

    Los alumnos perderán hasta 13 días de clase por el cierre de colegios con las alertas naranja
  8. 8

    Paseo por la casa de Torrent que será hogar de una influencer
  9. 9 El precio de la luz da un respiro hoy sábado con tramos por debajo de los 10 euros/MWh: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos
  10. 10 Mislata se adelanta y aprueba la suspensión de clases con alerta naranja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cita con los quesos artesanos valencianos en Montanejos

Cita con los quesos artesanos valencianos en Montanejos