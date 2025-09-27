Cita con los quesos artesanos valencianos en Montanejos

Chema Ferrer Valencia Sábado, 27 de septiembre 2025, 18:57 Comenta Compartir

La Feria del Queso Artesano de Montanejos celebra su décima edición del 3 al 5 de octubre, convirtiéndose en la capital valenciana del queso. En esta su décima edición, participarán 14 queserías de la Comunitat Valenciana: 5 de Castellón, 4 de Valencia y 5 de Alicante, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de degustar una amplia variedad de quesos artesanos elaborados en el territorio. En esta edición, el municipio se estrena como miembro de la Ruta Europea del Queso, una iniciativa nacida en España que está creciendo con rapidez, integrando municipios de España y Portugal y con el objetivo de expandirse próximamente a otros países europeos. De las siete queserías invitadas, cinco ya forman parte de la asociación.

Ampliar Venta de quesos y degustaciones. LP

El recinto ferial contará también con la participación de bodegas valencianas, que ofrecerán vinos para el maridaje perfecto con los quesos.

Actividades durante la feria

El fin de semana de la feria promete llenar de sabor y ambiente festivo el municipio. En el espacio Villa Purificación, chefs de prestigio como Ángela Gimeno (ganadora de MasterChef 12) o Jonathan Rodríguez (Chef Ejecutivo del Palacio de Viana) sorprenderán al público con propuestas gastronómicas que muestran las múltiples aplicaciones de los quesos castellonenses y otros productos de Castelló Ruta de Sabor en la alta cocina. La programación se completará con una variada oferta musical, que culminará el sábado por la noche con la actuación del grupo Canal 69, y el domingo con un Show Cooking a cargo de un chef local, para los que será necesaria la inscripción previa. En la página web se puede consultar el programa de actividades al completo.

La Feria se ha convertido en el certamen de queso artesano más relevante de la región, atrayendo a amantes del queso y la gastronomía desde todos los puntos de nuestro territorio. Este año promete superar las expectativas con una experiencia única y deliciosa para todos los participantes.

Concurso de Quesos Artesanos de la Comunitat Valenciana

En la X Feria del Queso Artesano de Montanejos se celebrará también, como ya es tradición, el Concurso de Quesos Artesanos de la Comunitat Valenciana, que este año ya tiene el título de oficial al haber recibido el reconocimiento de la Generalitat Valenciana. Este se se organiza en colaboración con el Centro de Artesanía de la Comunitat y en él se entregarán ocho premios a los mejores quesos: Queso de leche fermentada y cuajada, Queso Fresco, Queso de coagulación láctica o mixta, Queso de pasta prensada de cabra, Queso de pasta prensada de oveja, Queso de pasta prensada de vaca, Queso Azul y Mejor Queso de la Comunitat Valenciana.

José Manuel Manglano director del Concurso de Quesos de la Comunitat Valenciana. LP

Con estos galardones, que se entregarán el sábado 4 de octubre a las 16 horas, se pretende poner en valor la diversidad, riqueza y personalidad de los quesos artesanos elaborados en la Comunitat Valenciana y que el consumidor los conozca y distinga.