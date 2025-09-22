'Ciencia y cañas' vuelve a Valencia este martes El evento en la Fábrica de Hielo inaugura su octava temporada con una sesión llena de humor, moléculas y evolución con la participación de expertos del CSIC, FISABIO, INCLIVA, UV y la UPV

Este martes 23 de septiembre, a las 19:30 horas, arranca la octava temporada de Ciencia y Cañas en La Fábrica de Hielo de Valencia, con una sesión que se celebra en el marco de la Noche Europea de la Investigación y que en esta ocasión reúne a investigadores e investigadoras de cinco instituciones científicas valencianas: FISABIO, INCLIVA, UPV, UV y CSIC.

La ciencia vuelve a salir del laboratorio para encontrarse con los ciudadanos más curiosos en un entorno informal y participativo. En esta nueva edición, el público podrá disfrutar de charlas breves, accesibles y llenas de curiosidad, donde se hablará de evolución dirigida, salud cardiometabólica, microbiología invisible, biología sintética y medicina nuclear.

Todo ello en un formato que invita a la conversación, el debate y la participación. Abrirá la sesión el Dr. John Orozco Cortés, investigador de la Fundación Fisabio y médico adjunto del servicio de Medicina Nuclear del Hospital Dr. Peset, con una charla titulada «Moléculas radiactivas: cuando la ciencia ve lo que otros no ven». En ella, Orozco explorará cómo la Medicina Nuclear y la cirugía radioguiada permiten «ver lo invisible», combinando radiofármacos, imagen molecular y nuevas tecnologías para hacer intervenciones más precisas, seguras y menos invasivas.

Del hígado al corazón pasando por la evolución

Desde INCLIVA, la investigadora Vera Francisco, integrante del Grupo de Investigación sobre Riesgo Cardiometabólico y Diabetes, presentará «Del hígado al corazón: detectives moleculares en acción». A través de esta charla, mostrará cómo la enfermedad hepática metabólica puede influir en la salud cardiovascular, y cómo la investigación actual está desarrollando nuevas estrategias para detectar y tratar estos riesgos de forma temprana. Una historia de investigación biomédica que conecta órganos y revela pistas moleculares.

La evolución será protagonista de la intervención de José Miguel Carceller, in-vestigador del Instituto de Tecnología Química (UPV-CSIC), con «La evolución dirigida». Carceller nos llevará desde el relato natural de la evolución de los seres vivos hasta el laboratorio, donde los científicos han aprendido a acelerar y dirigir este proceso. Mediante la evolución dirigida, se modifican enzimas y microorganismos para dotarlos de nuevas habilidades útiles en medicina, industria y medioambiente. Una charla que une biología, ingeniería y creatividad científica.

Ampliar Cartel anjunciador de las charlas. LP

El universo microbiano será explorado por Maria Dzunkova, investigadora distinguida del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas I2SysBio (UV-CSIC) en «Materia oscura microbiana». Dzunkova hablará de las bacterias «incultivables», aquellas que no pueden crecer en laboratorio y que forman parte de un mundo apenas explorado. Con herramientas avanzadas, su equipo investiga el papel de estas bacterias en entornos extremos y simbióticos, así como sus interacciones con virus desconocidos. Una ventana a lo invisible que habita en nuestro planeta.

Cerrará la sesión Miguel Ángel Fernández-Niño, investigador postdoctoral Severo Ochoa en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC), con «Orquestando microbios: de circuitos a sinfonías». Fernández-Niño presentará cómo la biología sintética está evolucionando hacia el diseño de comunidades microbianas cooperativas, capaces de trabajar como una orquesta. Esta nueva etapa permite crear sistemas más eficientes y resilientes, con aplicaciones en salud, alimentación y sostenibilidad. Su trayectoria internacional y su enfoque multidisciplinar aportan una visión global a esta sinfonía científica.

