Castellón corona sus sabores: El Portón y los mejores carajillos brillan

Castellón volvió a saborear su propia fiesta gastronómica con la Gala de la Ruta de la Tapa Sabores 2025, una cita que cada año convierte a la ciudad en un pequeño mapa del tesoro donde cada tapa es una coordenada deliciosa.

Hay algo casi mágico en ver reunidos a tantos cocineros, tantos fogones y tantas historias detrás de un bocado. Y este año, el protagonista absoluto ha sido uno muy castizo: la croqueta de callos de El Portón, elegida Mejor Tapa 2025 tras conquistar al jurado con ese punto exacto entre memoria y audacia. Detrás quedó la fuerza marina de Mar Bravío, de Arre, y la jugosa Brocheta de Madhur Gastrobar, tercera clasificada.

La fiesta no se quedó ahí, porque Castellón también tiene un cariño especial por el aroma inconfundible del carajillo bien hecho. En la II Ruta del Carajillo, el público rindió homenaje al Carajillo Albinegre de la Cafetería Familia Trap como mejor versión tradicional, y al Carajillo La Cream del Bar La Placeta como propuesta innovadora más votada. Mientras, el jurado profesional señaló como Mejor Carajillo Tradicional al elaborado por La Tasca El Barrio y premió la creatividad del Me Tienes Frito de La Loca Tasca Argentina como Mejor Carajillo Innovador.

Entre aplausos, fogones encendidos y el ir y venir de bandejas, también hubo espacio para reconocer otros talentos. Madhur Gastrobar recibió el Premio a la Mejor Atención al Público; Pizzería Danubio se llevó el reconocimiento a la Tapa Más Popular por su Minibrioche de Costilla; La Bancada brilló como Local Más Popular; La Morería Gourmet se hizo con el Premio al Mejor Maridaje; y El Mejillón fue distinguido como Mejor Local. La lista siguió creciendo con sabores locales, fusiones atrevidas y presentaciones que parecían pequeñas obras de arte.

Mientras se anunciaban los reconocimientos y los cocineros del Máster Sabores defendían en directo sus creaciones, una sensación se repetía en el ambiente: Castellón sabe a autenticidad. A ese tipo de talento que no necesita alarde, solo una buena excusa -y una buena tapa- para celebrar todo lo que es capaz de ofrecer.