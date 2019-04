El mejor final de campaña se vive en Masella El centro catalán volverá a ser, muy probablemente, el que cuente con la temporada más larga del país / Masella El centro catalán, que ya se prepara de cara a Semana Santa, suma 50 centímetros de nieve en la última semana, con la intención de ofrecer la temporada más larga JUANJO GONZALO MADRID Lunes, 8 abril 2019, 14:09

Que en Masella se vive la temporada más larga del país no es ningún secreto. Sus pistas llevan años convirtiéndose en las más duraderas curso tras curso, y este no parece que vaya a ser una excepción. Su temprana apertura ya daba algunas pistas, que en las últimas semanas no dejan de confirmarlo, gracias, entre otras cosas, a unas condiciones climatológicas muy favorables que, como en muchos casos a lo largo del país, ha dejado precipitaciones permiten alargar de forma importante un final de campaña que promete grandes emociones.

En el Pirineo Catalán son muchas las voces que marcan las últimas jornadas de la estación en el inicio de mayo, lo cual sería un éxito rotundo, aunque perfectamente posible en Masella, donde la última semana ha dejado las mejores noticias posibles. Han sido más de 50 los centímetros que se han incrementado de oro blanco, que permiten continuar ofreciendo las excelentes condiciones que hasta el momento se viven en sus trazados.

Más de 50 centímetros de nieve nueva en las pistas de la Baja Cerdaña / Masella

Así será también de cara a una Semana Santa que, un año más, vuelve a presentarse muy ilusionante. Será el destino para muchos aficionados, deseosos de vivir días como los que se ofrecen en el dominio catalán ataviados con los esquís o con una tabla, con la que es posible descender prácticamente todas las pistas, pues se ofrece el 100% del desnivel esquiable, con hasta 935 metros.

Cuentan en Masella, además, con unos espesores importantes. Las cotas más altas, donde se disfruta de una posición privilegiada y se acumulan grandes cantidades de oro blanco, son las más beneficiadas, con hasta 100 centímetros. Un estado del que pocos, a día de hoy, pueden presumir. Un año más, el centro situado en la Baja Cerdaña lo hace. Y cualquiera diría que se alargará lo máximo posible.