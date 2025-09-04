Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Toll del Baladre
CALLOSA D'EN SARRRIÀ

Callosa d'en Sarrià: donde el agua y la historia se encuentran

Descubre la magia de Les Fonts De l'Algar y un casco antiguo lleno de sorpresas que permite desconectar y vivir nuevas experiencias

EXTRA

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:13

A solo diez kilómetros de la costa, rodeada de campos de nísperos, naranjos y aguacates, se encuentra Callosa d'en Sarrià, un encantador pueblo que combina historia y naturaleza. Su joya más preciada es el agua cristalina que fluye por las impresionantes Fonts d'Algar, un tesoro natural de la Marina Baixa.

Les Fonts d'Algar, a tan solo 3 kilómetros del casco urbano, son un paraje de gran valor medioambiental y cultural. Este enclave recorre 1,5 kilómetros del río Algar, deleitando a los visitantes con cascadas, manantiales que brotan de la roca, remansos de agua ideales para bañarse y un paisaje único moldeado por la acción kárstica. El itinerario incluye elementos históricos como la antigua presa, el canal y las acequias centenarias, además de zonas de picnic y paneles informativos que enriquecen la experiencia.

En sus alrededores, se puede disfrutar de un camping y restaurantes que ofrecen lo mejor de la gastronomía local.

Toll del Baladre

Un casco antiguo lleno de encanto

El Casco Antiguo de Callosa esconde tesoros arquitectónicos como la Iglesia Arciprestal de San Juan Bautista, con su valioso órgano barroco de 1754, o el Lavadero del siglo XVIII, conocido como El Poador. Sus Fiestas de Moros y Cristianos, celebradas cada octubre, son una tradición que data de 1860 y están declaradas de Interés Turístico.

Completa tu visita saboreando platos típicos como los «minxos» o el «arròs amb costra» y, por supuesto, el inigualable níspero local. ¡Callosa d'en Sarrià te espera!

