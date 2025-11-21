Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Exposición de minerales en una edición pasada Minerval

Bisutería, fósiles y piedras preciosas en una exposición gratuita en Valencia este fin de semana

Durante los días 22 y 23 de noviembre llega a la ciudad la segunda feria de minerales más antigua de España

Fabiana Fuentes

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:26

Este fin de semana regresa Minerval, la feria internacional de minerales que se celebra anualmente en la ciudad de Valencia. Actualmente, es la más antigua del país y se posiciona como un referente para todos los aficionados a la mineralogía, la paleontología y las gemas. No solo es una simple exposición para encontrar tesoros naturales, sino que sirve como punto de encuentro para conocer a las diferentes personas del sector y disfrutar de un ambiente enriquecedor.

Este año, el evento contará con la participación de 40 presentadores que viajan desde distintas partes de España para ofrecer sus productos. Aquí los visitantes podrán encontrar piedras coleccionables, decoración, fósiles, bisutería, figuras ornamentales y mucho más.

Entre lo más llamativo, se encuentra una réplica a tamaño real de una mandíbula de Carcharocles megalodon, de dos metros de altura. Por otro lado, se realizará la entrega del sorteo realizado por Instagram de una amatista de Brasil de 46 cm, valorada en 1.500 euros.

La feria se llevará a cabo en el comedor de las Escuelas San José Jesuitas, un amplio y luminoso salón de 1000 metros cuadrados, que le permitirá a los visitantes disfrutar de la experiencia en un espacio cómodo. Durante el encuentro, el servicio de cafetería estará disponible, ofreciendo bebidas y refrigerios para hacer de la actividad un lugar aún más agradable.

La entrada es totalmente libre y gratuita. El horario será el sábado 22 de noviembre, de 10:00 a 21:00 horas, y el domingo 23, de 10:00 a 20:00 horas.

¿Cómo llegar en transporte público?

Está situado en la Avenida de las Cortes Valencianas, 1, cerca del centro comercial Hipercor Ademuz y frente al futuro estadio del Valencia CF (Nuevo Mestalla). Su acceso tanto por transporte público como privado es fácil, debido a las buenas conexiones que posee la zona. En metro, se puede llegar utilizando las líneas 1 y 2 con parada en Campanar o Beniferri y en EMT, cualquiera de las rutas del 62, 64, 73, 92, 94 y 99 que dejan a pocos minutos del recinto. Por otro lado, para el área metropolitana sirven los trayectos del 131, 135, 140, 145, 146, 158 y 245 de metrobus.

Te puede interesar

