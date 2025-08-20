Bioparc Valencia recupera un águila rapax para la actividad 'El Ciclo de la Vida' tras superar un problema en el plumaje El equipo encargado de su cuidado ha manifestado su satisfacción al reincorporar a uno de los animales más apreciados

La exhibición educativa 'El Ciclo de la Vida' de Bioparc Valencia reincorpora a una de las aves más particulares, el águila rapax, después de que el equipo técnico haya conseguido que supere los problemas veterinarios y pueda así «mostrar en vivo» su vuelo rasante, según ha informado el parque de animales en un comunicado.

Una de las características más destacadas de Bioparc Valencia, según el recinto, es «la capacidad de acercar la naturaleza salvaje». Entre las distintas técnicas utilizadas para ello, como la zooinmersión, la exhibición educativa 'El Ciclo de la Vida' destaca por su «capacidad de emocionar». En ella, diferentes especies de aves y mamíferos muestran en directo sus comportamientos innatos para alimentarse, cazar o defenderse.

El equipo encargado de su cuidado ha manifestado su satisfacción al reincorporar a uno de los animales más apreciados, el águila rapax. Por un problema en el crecimiento de su plumaje, este animal ha requerido un «largo tratamiento veterinario» que le ha mantenido bajo especial atención. Ahora este macho de 17 años se encuentra «totalmente recuperado» gracias al seguimiento personalizado del personal técnico.

El águila rapax está considerada «vulnerable» en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En cuanto a sus peculiaridades, sobresale su vuelo, que le permite no ser percibido por sus presas cuando las intenta cazar.

Además, se distingue por sus garras pequeñas --que son efectivas para sujetar, pero no están tan especializadas en matar animales muy grandes--, y su pico robusto --para desgarrar piel dura y acceder rápido a la carne, incluso si está parcialmente descompuesta--.

Esta águila es «oportunista», es decir, adapta su dieta y estrategia de caza a lo que haya disponible y fácil de capturar en cada momento. Pueden ser animales en cualquier estado, no le importa que sean despojos, así gasta la menor energía posible y no se expone a tantos peligros. De esta forma, aumenta sus probabilidades para sobrevivir. Sin embargo, en los últimos años se está encontrando con una amenaza para toda su especie: la carroña envenenada.

