Benimodo afronta los días centrales y más intensos de sus fiestas con actos para todos Conciertos, verbenas, procesiones y espectáculos infantiles llenarán las calles

La recta final del mes de agosto concentrará en Benimodo las jornadas más intensas de unas fiestas que, durante todo el mes, han ido sumando actividades deportivas, culturales y sociales. Tras semanas de preparación, los actos en honor a Sant Felip Benici, Sant Bernat y la Divina Aurora marcarán el pulso de un programa donde la música en directo, las procesiones y las tradiciones locales son el eje central de la agenda.

El próximo día 19 se celebrará la tradicional subasta de palcos en el Casino Republicà, cita que reúne a peñas y familias para escoger el mejor lugar desde el que vivir las procesiones. Al día siguiente, los vecinos vestirán de fiesta la avenida Germanies con la pintada de calles, preludio tradicional de la jornada de la 'vespra'.

El 22 de agosto, las campanas repicarán al mediodía anunciando la llegada de uno de los momentos más esperados: la enramada de la murta, costumbre que impregna las calles de aroma y color gracias al trabajo vecinal. Esa tarde, la Unió Musical de Benimodo y las Amas de Casa acompañarán la ofrenda de flores a Sant Felip, a la que seguirá la exhibición de danzas populares del Grup de Danses. La primera gran verbena, con la orquesta Platino, cerrará una jornada de marcado carácter tradicional pero también festivo.

Días de reconocimientos

Sant Felip Benici, patrón del municipio, recibirá el homenaje de sus vecinos el 23 de agosto con misa cantada por la Coral Polifónica y la solemne procesión nocturna, acompañada por la Unió Musical y el Grup de Danses. La jornada tendrá un momento especial con el reconocimiento oficial a las futbolistas Núria Escoms García y Laura Orts por sus logros internacionales, que firmarán en el Llibre d'Or. La Nit del Mantó de Manila y la orquesta Euforia prolongarán la celebración hasta la madrugada.

La pólvora será protagonista el 24, día de Sant Bernat, con el volteo de campanas y la disparada de 'tronadors'. La compañía Disparatario llevará a la plaza Major el espectáculo infantil 'Contes Desbaratats' antes de la misa con el Quartet Alma y la procesión vespertina con la Unió Musical. La orquesta Montesol pondrá la nota musical a la noche.

El 25 de agosto, la Divina Aurora será honrada desde primera hora con el rosario, acompañado por la Unió Musical y las Amas de Casa, y una chocolatada organizada por los festeros i festeras Tots a Una. El teatro infantil 'Abocador', la misa con el coro parroquial y la procesión prepararán el ambiente para la actuación de Pep Gimeno Botifarra y su espectáculo «Ja ve l'aire», uno de los momentos culturales más esperados.

En los días siguientes, la fiesta se abrirá a públicos de todas las edades con propuestas como el taller infantil del 26, la fiesta del agua y espuma y el rally infantil del 27, o el concurso de arròs al forn del 28 en el Casino Republicà junto a las Amas de Casa. La plaza Major acogerá esa tarde animación infantil a cargo de Cel i Animació.

Merienda y verbena

El 29, el Parque de los Jubilados reunirá a mayores y músicos de la Unió Musical en el Berenar del Jubilat, antes de la verbena de la orquesta La Pato. El 30, la cabalgata artística y humorística recorrerá el municipio con premios para las mejores comparsas y carrozas. El castillo de fuegos artificiales de la Pirotècnia Turís iluminará el cielo desde el camino del cementerio, y la orquesta Gravity pondrá el broche final a unas fiestas que combinan patrimonio, música y convivencia.

A principios de agosto, competiciones como la pesca, la pilota, el fútbol sala o el truc ya han calentado motores y han demostrado que la implicación de asociaciones, músicos, festeros y vecinos es la base de unas celebraciones que mantienen vivo el espíritu comunitario. Entre procesiones, gastronomía y espectáculos, Benimodo refuerza así su vínculo con unas tradiciones que se renuevan cada año sin perder su esencia.

