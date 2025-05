Los Beatles aterrizan en Valencia con el nuevo dinner-show de Casino Cirsa

EXTRA Martes, 20 de mayo 2025, 11:29 | Actualizado 11:35h. Compartir

El próximo sábado 7 de junio no te puedes perder el nuevo dinner show de Cirsa Valencia que, nuevamente, combina la mejor gastronomía con un concierto inolvidable.

En esta ocasión serán The Blisters los que amenizarán la velada con un tributo a los míticos y archiconocidos Beatles. La velada comenzará a las 21:30 horas, y el concierto incluirá canciones de los Beatles de todas sus épocas, desde un temprano 'Love me do' hasta canciones que la historia ha convertido en himnos como 'Let it be' o 'Hey Jude'.

La música maridará a la perfección con un menú exclusivo, con un crujiente de gambas y setas con salsa de carabineros como primer plato, secreto ibérico confitado sobre cremoso de patata trufada y salsa de pimienta como segundo plato y, de postre, tartaleta de limón y merengue con salsa de frutos rojos.

Un menú regado con vino blanco Juan de Juanes, D.O. Valencia o tinto Bo, Bobal Único, D.O. Utiel-Requena. No esperes más y hazte ya con tu entrada.