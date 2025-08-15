Alcublas vive un intenso mes de agosto con sus fiestas en honor de la Virgen de la Salud Hasta el 25 de agosto la tradición, la música, los y la recreación histórica llenan las calles

Las fiestas patronales de Alcublas, dedicadas a la Virgen de la Salud, se desarrollarán hasta el 25 de agosto con un calendario que combina tradición, cultura popular y actividades para todas las edades. El pistoletazo de salida será hoy, con la XVII Subida a los Molinos, una carrera popular que se ha consolidado como una cita imprescindible en la comarca. También tendrá lugar el chupinazo marcará oficialmente el inicio de las celebraciones junto a los festeros.

Este primer fin de semana llegará cargado de propuestas. Hoy y mañana, las plazas del municipio se transformarán en un mercado medieval con puestos de gastronomía y artesanía, así como juegos tradicionales. Mañana tendrá lugar la primera jornada taurina, a la que seguirán las del 19 y el 21. El domingo 17, la música será protagonista con el concierto de la Unión Musical Alcublana (UMA), precedido por un pasacalle festero.

Uno de los momentos más singulares de las fiestas de Alcublas será la recreación del paso del rey Jaime I por Alcublas, un episodio que, según la tradición, tuvo lugar en torno al siglo XIV, cuando un pastor local advirtió al monarca de una emboscada. Este gesto permitió al rey desviarse de su ruta y, en agradecimiento, entregó al municipio la imagen de la Virgen de la Salud, que desde entonces es su patrona. Este acto, que se representa cada año desde hace 16 ediciones, es también la primera referencia histórica documentada de la villa.

La programación incorpora otros momentos destacados como la tarde de jotas, que se celebrará el lunes y correrá a cargo del grupo Aires Serranos de Alcublas. La actuación reunirá a intérpretes de todas las edades y un repertorio de danzas y cantos populares que atrae a numeroso público.

A lo largo de la semana, la localidad acogerá concursos gastronómicos de croquetas, tortillas, dulces y tapas, además de torneos de cartas, fútbol sala, frontón y pádel. La oferta cultural se completa con una exposición dedicada a la Virgen de la Cueva Santa, advocación mariana muy venerada en Alcublas pese a no ser su patrona.

El tramo final de las fiestas estará marcado por la cabalgata del sábado 23, un desfile lleno de imaginación y música. El domingo 24, día grande, se celebrará la misa y procesión en honor a la Virgen de la Salud, seguidas de un castillo de fuegos artificiales en el parque donde se encuentra la fuente y la imagen de la patrona.

Las fiestas de este año vuelven a poner en valor dos de las tradiciones más representativas de Alcublas: la Subida a los Molinos, que alcanza su decimoséptima edición, y la recreación histórica del paso de Jaime I, junto a un programa que combina la solemnidad de los actos religiosos con la vitalidad de las propuestas lúdicas y culturales.

