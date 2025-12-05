Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Cupón Diario de la ONCE de este jueves deja 500.000 euros a un único premiado
Momento de la procesión. LP

Alcublas honra su tradición más viva durante La Purísima

Cantos nocturnos, encendido doble del árbol de Navidad y una procesión que une a todo el pueblo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:07

Comenta

GPS. Hay tradiciones que no necesitan grandes artificios para emocionar, porque ya vienen cargadas de memoria. Alcublas lo sabe bien. Un año más, el municipio se viste de fiesta para celebrar el fin de semana grande de La Purísima, una cita que late en el corazón del municipio como lo hace esa tradición heredada de generación en generación.

La noche previa siempre empieza igual: con los quintos recorriendo las calles para cantar a todas las mujeres solteras de la localidad, sin importar la edad. Una costumbre que nació cuando los jóvenes se preparaban para ir a la mili y buscaban despedirse de novias, madres y familiares. Con el tiempo, aquel gesto íntimo se transformó en una celebración colectiva. Antiguamente, además, estaban los versa: hombres mayores que susurraban al oído las coplas a los quintos, guardianes discretos de la tradición.

A principios de diciembre el frío aprieta, pero en Alcublas nadie se queda en casa. Y menos este año, en el que la fiesta trae doble encendido navideño: el sábado 6, con el grupo Aires Serranos, las jotas del pueblo y la rondalla; y el domingo, justo antes de que los quintos comiencen su canto. La noche es larga, intensa y luminosa. A las 2:30 horas se reparte chocolate caliente con bollos, y hacia las 5:30 horas llega la torra, un abrazo cálido para resistir hasta el amanecer.

El día siguiente los quintos visitan las casas donde han cantado para recoger lo que buenamente les quieran dar. Y por la tarde, la procesión de la Inmaculada Concepción llena las calles de emoción contenida. Porque esta fiesta, tan popular y tan antigua, no solo pertenece al calendario: pertenece al alma de Alcublas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  4. 4 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  5. 5

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  6. 6

    El funcionario clave de la dana revela que Pradas y Mompó impusieron cambios lingüísticos en el Es Alert en valenciano
  7. 7 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  8. 8 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira
  9. 9

    Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira
  10. 10 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Alcublas honra su tradición más viva durante La Purísima

Alcublas honra su tradición más viva durante La Purísima