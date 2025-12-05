Alcublas honra su tradición más viva durante La Purísima Cantos nocturnos, encendido doble del árbol de Navidad y una procesión que une a todo el pueblo

GPS. Hay tradiciones que no necesitan grandes artificios para emocionar, porque ya vienen cargadas de memoria. Alcublas lo sabe bien. Un año más, el municipio se viste de fiesta para celebrar el fin de semana grande de La Purísima, una cita que late en el corazón del municipio como lo hace esa tradición heredada de generación en generación.

La noche previa siempre empieza igual: con los quintos recorriendo las calles para cantar a todas las mujeres solteras de la localidad, sin importar la edad. Una costumbre que nació cuando los jóvenes se preparaban para ir a la mili y buscaban despedirse de novias, madres y familiares. Con el tiempo, aquel gesto íntimo se transformó en una celebración colectiva. Antiguamente, además, estaban los versa: hombres mayores que susurraban al oído las coplas a los quintos, guardianes discretos de la tradición.

A principios de diciembre el frío aprieta, pero en Alcublas nadie se queda en casa. Y menos este año, en el que la fiesta trae doble encendido navideño: el sábado 6, con el grupo Aires Serranos, las jotas del pueblo y la rondalla; y el domingo, justo antes de que los quintos comiencen su canto. La noche es larga, intensa y luminosa. A las 2:30 horas se reparte chocolate caliente con bollos, y hacia las 5:30 horas llega la torra, un abrazo cálido para resistir hasta el amanecer.

El día siguiente los quintos visitan las casas donde han cantado para recoger lo que buenamente les quieran dar. Y por la tarde, la procesión de la Inmaculada Concepción llena las calles de emoción contenida. Porque esta fiesta, tan popular y tan antigua, no solo pertenece al calendario: pertenece al alma de Alcublas.