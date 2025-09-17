'What It Feels Like for a Girl' y 'Una historia muy heavy', triunfadoras del Festival de Cádiz de series La III edición de South International Series Festival ha contado con 12.808 asistentes a las citas programadas, más 700 profesionales de la industria nacional e internacional presentes en Cádiz y más de 230 personalidades del mundo seriéfilo

Iker Cortés Madrid Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:14

'What It Feels Like for a Girl', de Filmin y Hera Pictures, ITV Studios, y 'Una historia muy heavy', de RTVE Play y Magnetika Films, han sido los grandes triunfadores en el palmarés del South International Series Festival de Cádiz, que cierra hoy su tercera edición. La primera, que muestra las dificultades de ser trans en Gran Bretaña a principios de los 2000, un drama adolescente salvaje y anárquico que se inspira en las memorias de la periodista y activista trans Paris Lees, se ha hecho con premio a la mejor serie de ficción. La segunda, que revisa la historia reciente de la música y la contracultura en España a través de los grupos Barón Rojo y Obús, ha obtenido el galardón a la mejor serie de no ficción.

'Ella, maldita alma' de Mediterráneo Mediaset España, y 'La Húngara. Toma que toma', de LyoMedia para Mediaset Infinity, han sido las producciones ganadoras de los premios del público en las secciones de ficción y no ficción, respectivamente. El palmarés se completa palmarés con los premios a mejor guion de serie de ficción para 'Sense Filtres'; mejor reparto de ficción para 'What It Feels Like for a Girl'; una mención especial del jurado de no ficción para 'The Agent. The life and lies of my father'; el premio especial del jurado de no ficción para 'La Húngara. Toma que toma'; el premio Ciudad de Cádiz para 'What It Feels Like for a Girl'; la mención especial South Boost para 'El Cantante', la serie que repasa la trayectoria y la vida de Miguel Ríos; y el premio South Boost 2025 para 'Correos y Telégrafos'.

La III edición de South International Series Festival también arroja ya sus primeros datos de balance 2025: 12.808 asistentes a las citas programadas, más 700 profesionales de la industria nacional e internacional presentes en Cádiz, 310 periodistas acreditados, o las más de 230 personalidades del mundo seriéfilo y audiovisual que han pasado por su «alfombra naranja», son algunos de los números que la organización ha compartido en este balance inicial, confirmándose así que la tercera edición de la cita seriéfila «se consolida» tanto en el mapa audiovisual de nuestro país, como en Cádiz, con tan solamente tres ediciones.

Precisamente en ese sentido se ha pronunciado el director del Festival, Carles Montiel, quien ha resaltado la importancia del número de ocupación de salas, tanto en proyecciones como en industria, ya que siendo el aforo 2025 de South de un total de 10.800 asientos, la ocupación de las proyecciones en el Gran Teatro Falla y el Teatro del Títere han llegado al 84,98%, disparándose en industria al 90,75%, sin ser aún definitivos estos números, dado que las tres últimas citas de esta edición tendrán lugar tras la rueda de prensa de balance que ha acogido el Palacio de Congresos de Cádiz. «Poco a poco estamos consiguiendo que el festival sea de los gaditanos y que estos estén orgullosos de él y por eso trabajaremos en el futuro», apuntaba Montiel.

Lo que sí es una realidad, como ha declarado el director, es que estos datos provisionales, que por el momento suman los 12.808 asistencias en 2025 al festival, demuestran el gran interés que la programación 2025 ha despertado entre el público de la ciudad, provincia e incluso visitantes de otros puntos de Andalucía y España, pero también, tal y como ha incidido Montiel, entre los acreditados que han pasado esta semana en la ciudad de Cádiz: «Más de 3.600 asistencias a las citas de industria son la mejor demostración de que ha sido muy amplio el respaldo de los profesionales del sector al calendario que les habíamos propuesto, siendo en este 2025 el mejor dato obtenido en estos tres años». Los organizadores comienzan ya a trabajar en una