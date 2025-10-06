Iker Cortés Madrid Lunes, 6 de octubre 2025, 00:04 Comenta Compartir

A Lina (Cristina Castaño) la vida se le está haciendo cuesta arriba. Con una gran carrera profesional a sus espaldas, su marido apenas le hace caso y su hija no la soporta. Con el estrés acumulado de intentar cumplir con todo, el punto de inflexión llegará cuando esté a nada de atropellar a un niño de camino al establecimiento donde le hacen las uñas. Tras el percance, les dirá a sus tres amigas que quiere cambiar de vida y ser ama de casa, invitándolas también a ellas a dar un giro vital. Es el arranque de 'Nails', la ficción creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, que se estrenó hace unas semanas en el South International Series Festival de Cádiz y que este lunes desembarca en SkyShowtime. Precisamente allí pudimos hablar con Gracia Olayo, que da vida a Irene, una mujer que ha dedicado su vida a cuidar de su familia y que comienza a replantearse las cosas.

-¿Cómo le llegó el papel y que es lo que más le sedujo del mismo?

-Me llegó a través de la oficina de mi representante. Me llamaron la atención los guiones, lo que contaba el proyecto, y nunca había trabajado con Araceli. Es un personaje que habitualmente no tengo la oportunidad de interpretar, una mujer más hacia dentro, más acomplejada e insegura, y lo que le pasa en el salón de uñas es un descubrimiento.

-Su personaje, de hecho, hace el recorrido inverso al de sus compañeras. Después de una vida dedicada a los suyos, quiere explorar otras cosas.

-Sí, y que se le remunere su trabajo de tantos años, que reivindica, porque ser ama de casa es un trabajo increíble de producción y nunca ha estado valorado ni pagado y ella reivindica su esfuerzo y su aportacion a esa familia.

-La ficción propone dar un vuelco a la vida. ¿Usted se lo ha planteado alguna vez?

-Sí. Si es que en la vida hay que echar órdago porque cuando tu no estás en el sitio en el que quieres estar ni te sientes como te gustaría sentirte, tienes que abrir ese melón y buscar tu camino y ponerte a ello. Es una obligación para dignificar tu vida y tratar de pasar por esta vida como una quiere pasar y quiere vivir. Y eso es lo que hace Irene, buscar su sitio.

-Es que es muy injusto que no se puedan quitar el sambenito de cuidadoras.

-Es que la tradición y la cultura que hemos tenido en este país y en muchísimos más es que en la casa quien lleva la producción, la educación y cubre las necesidades siempre han sido las mujeres. Y ahora está cambiando un poco, pero no tanto como debería.

-Es que encima cuando se incorporaron a la vida laboral, tenían que seguir lidiando con el trabajo en casa.

-Efectivamente, la conciliación aún no es equitativa, con lo cual sigue siendo un esfuerzo para millones de mujeres llevar la casa y los hijos y hasta al marido.

-Le suelen tocar papeles de comedia. ¿Qué es más difícil, hacer reír o hacer llorar?

-Yo creo que la dificultad está en las dos pero la comedia tiene una cosa que es una nota en el pentagrama que es la risa. Porque en el pentagrama del drama no aparece la lágrima, no suena, pero en la comedia sí está y me parece mas difícil porque esa nota tiene que estar sí o si y no es fácil hacerla sonar.

-A través de la comedia se pueden tratar un montón de temas, pero ¿se corre el riesgo de restarles importancia, de banalizarlos?

-No, yo creo que es un vehículo estupendo. Mira yo hice una película con Antonio Resines, 'Un lío de millones', que habla sobre el síndrome del nido vacío que tienen muchas madres cuando sus hijos se van de casa, y el otro día un chico se me acercó y me dijo que después de ver la película fue a ver a sus padres. El humor y la comedia son un vehículo para llegar a tu fuero interno, a lo que te toca, y hay gente que se pone a ello y otra que lo obvia, pero por lo menos te ves reflejado o te sientes apelado a reflexionar sobre tu vida y ver otras salidas u otras opciones.

-¿Cómo fue el rodaje de 'Nails'?

-Bien, ha sido trabajo, eh, porque la gente se piensa que nos estamos divirtiendo todo el día (risas). El curro es el curro lo que pasa es que si trabajas con gente que te hace la vida más agradable, parece que trabajas menos o que se lleva mejor. Los directores y directoras aparte de talento tienen que tener talante porque manejan tejido humano.

-Hay un momento en el que el personaje de Cristina Castaño se plantea si las mujeres de otras épocas vivían mejor. ¿Qué piensa usted?

-Es que eso es lo bonito de la serie, que no hay un mensaje único sino muchos, y que hay que respetarlos. Hay mujeres que quieren ser amas de casa, pero si es que es un trabajo de la hostia, lo que pasa es que hay que valorarlo y dignificarlo, porque este trabajo no lo está y es un curro ingente de todos los días. 'Nails' anima a buscar tu sitio donde quieras y como quieras. Si es trabajando, adelante; si es ejerciendo de madre, también; si no quieres serlo, si te quieres casar, si quieres entrar en patrones más conservadores o más rompedores... Sé libre.

