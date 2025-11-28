Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Así quedarán las pensiones en enero con la nueva subida: jubilación, viudedad, incapacidad o la máxima
Imagen promocional de 'I Love LA'. HBO Max

'I love LA': el TikTok o la nueva tragedia contemporánea

La serie de HBO puede desconcertar (y desconcierta) por su retrato de una generación que parece ir a la deriva, pero encuentra su valor en la ambivalencia y en los destellos de humanidad

Rosa Palo

Rosa Palo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Tras ver el primer capítulo de 'I Love LA' (HBO Max), uno podría pensar, como diría Rosa Belmonte, que es una serie anticonceptiva. Sus protagonistas, ... jóvenes cercanos a los 30, se muestran superficiales, egocéntricos y obsesionados por los horóscopos, el karma, los vínculos virtuales y la validación en redes sociales. En su universo, lo que no se comparte en TikTok no existe. Por eso, para quienes quedamos fuera de ese mundo por aquello de la edad, la serie nos hace pensar que si esta es la generación que tiene que pagar nuestras pensiones, es muy probable que tengamos que seguir trabajando cumplidos los 70.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 32 de años en un accidente de tráfico en Cullera
  2. 2

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  3. 3 Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar»
  4. 4 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  5. 5

    Consum celebra su 50 aniversario: de 600 clientes a 5 millones
  6. 6 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  7. 7 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  8. 8 Parricidio de San Marcelino: 15 años de prisión por matar a su madre con una fregona y un cojín
  9. 9

    Mazón y Vilaplana se quedaron dos horas de tertulia en El Ventorro después de comer
  10. 10 El precio de la luz repunta este viernes con la nueva tarifa: las horas prohibitivas para utilizar los electrodomésticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'I love LA': el TikTok o la nueva tragedia contemporánea

&#039;I love LA&#039;: el TikTok o la nueva tragedia contemporánea