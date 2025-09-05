Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en un tramo del Bulevar Sur
Nine d'Urso es la protagonista de 'La joven George Sand'.

'La joven George Sand': la mujer que luchó contra su siglo

La superficialidad de la ficción, protagonizada por Nine d'Urso, se compensa con una producción exquisita y una extraordinaria ambientación que atrapa la atmósfera del París burgués hasta hacerla casi palpable

Rosa Palo

Rosa Palo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:54

En la primera escena de 'La joven George Sand' (Filmin) asistimos a una violación dentro del matrimonio. No es, ni mucho menos, la primera: la ... baronesa de Dudevant, Aurore Dupin, arrastra un historial de humillaciones, maltratos y abusos por parte su marido que solo es capaz de soportar refugiándose en la literatura, el único lugar donde puede ser libre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  3. 3 Tres pistoleros en busca y captura por los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella
  4. 4 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  5. 5

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
  6. 6 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  7. 7 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  8. 8 Aemet anuncia un desplome de las temperaturas y chubascos con posibilidad de tormenta este viernes en la Comunitat
  9. 9 Un accidente en la A-7 a la altura de Museros provoca retenciones de hasta 9 kilómetros
  10. 10

    Oltra y Rodríguez disparan los rumores sobre un eventual acuerdo para Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'La joven George Sand': la mujer que luchó contra su siglo

&#039;La joven George Sand&#039;: la mujer que luchó contra su siglo