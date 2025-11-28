'Revival': más muertos que resucitados Enésima adaptación de un cómic en la era multipantalla. Una agente debe resolver un asesinato en un pueblo de la América profunda que vive un extraño fenómeno post mortem. Pueblo pequeño, infierno grande

Borja Crespo Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:03

Últimamente, cuando uno lee determinados cómics que no ocultan cierta narrativa cinematográfica, piensa inevitablemente en su posible traslación a imagen real. Ocurre, precisamente, al devorar ... en papel las viñetas de 'Revival', un título que parece escrito y dibujado directamente para su adaptación. El cómic es el story-board perfecto. A la hora de vender el proyecto, entra mejor por los ojos y una novela gráfica, o similar, es como tener el documento principal de venta ya hecho, un dossier visualmente atractivo, ideal para saltar de despacho en despacho en busca de financiación. Conocen bien esta tendencia, el cómic como fecunda fuente de inspiración, guionistas de peso del mundo de la historieta internacional como Mark Millar ('The Ultimates', 'Supercrooks), por cuyo catálogo de vida y milagros -Millarworld- pujó en su día Netflix ('Jupiter`s Legacy') cuando se quedó sin Marvel. Muchas veces los estudios compran los derechos de un título conocido para cambiar casi por completo su esencia, en pos del entretenimiento en movimiento, pero no es el caso de la serie que nos ocupa, algo edulcorada para la pantalla pero fiel a un compendio de ideas que, lejos de presumir de una originalidad sin parangón, explotan algunos lugares comunes del género de horror y suspense con acierto y fluidez, manejando algunos personajes entrañables a los que se antoja oportuno seguir la pista como espectador. La premisa de partida no es llamativa, ya figura en otras apuestas como 'Glitch' o 'Les Revenants' ('The Returned'), que merecen revisión. Varias personas vuelven a la vida tras fallecer, regresan de sus tumbas, pero no son muertos vivientes rabiosos, adictos a la ingesta explícita de cerebros humanos. Se comportan de manera aparentemente normal, salvo alguna rara excepción, con lo cual se presenta una situación tan chocante como sugestiva: el resto del planeta debe acostumbrarse a convivir con los retornados del más allá.

'Revival' parte del estimable cómic homónimo pergeñado por Tim Seeley y Mike Norton, responsables del texto y los dibujos respectivamente. La serie de acción real consta de diez episodios, un número que siempre es demasiado, por muy bien que se lleve el ritmo del espectáculo. La emite SyFy, y la oferta también Movistar Plus+ en su amplio menú. El relato de suspense con puntos de humor negro (y sarcasmo), transcurre en una población rural de Wisconsin, en EE.UU., donde sus habitantes están confinados tras el curioso fenómeno que ha hecho temblar los cimientos de la civilización. Un hecho inexplicable que ha devuelto de entre los muertos a varios vecinos que había perdido la vida. Mostrando un aspecto impoluto, se integran de nuevo en la sociedad, pero no dejan de manifestarse cabos sueltos y más de un misterio sin resolver que intenta afrontar una agente de policía interpretada por Melanie Scrofano ('The End of Sex'), miembro de una familia que se convierte en el centro neurálgico de la historia. Sus problemas afectivos están ahí en todo momento, afloran, mientras se buscan respuestas al peculiar escenario, sumamente inquietante. Lo sobrenatural se da la mano con el costumbrismo. Los personajes que conforman la familia protagonista siguen la línea de las viñetas. Cambian algunos roles que se mueven alrededor, fieles a explorar una idea inherente al género fantaterrorífico. ¿Quiénes son más terribles? ¿Los seres humanos o los monstruos que les rodean? Todo se complica cuando la investigadora protagonista se ve en la tesitura de encontrar al culpable de una asesinato en el pueblo confinado y la lista de posibles sospechosos incluye a personas normales y retornadas. La desconfianza está servida en un thriller coral que engancha, cuyo reparto completan Romy Weltman, David James Elliott, Andy McQueen, Steven Ogg, Gia Sandhu, CM Punk y Lara Jean Chorostecki, entre otros rostros. 'Revival' puede entenderse como otra vuelta de tuerca a un tema que parece no tener fin en el terreno audiovisual, los cadáveres andantes, que en esta ocasión no están podridos ni huelen mal. Se conservan en perfectas condiciones, lo que genera una atmósfera de escepticismo y sospecha in crescendo. Hay miedo y recelo entre los habitantes del lugar. Lo diferente siembra dudas y desconcierto. Despiertan los temores, muchas veces infundados. El cómic de partida, nominado a tres premios Harvey, está publicado en nuestro mercado por Aleta Ediciones en varios volúmenes recopilatorios, pero cuenta con una edición integral potente, en tomos encuadernados, ideal para regalar por navidad. Originalmente consta de 47 entregas publicadas por Image Comics entre julio de 2012 y febrero de 2017. Un buen regalo navideño.

