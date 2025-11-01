Los capítulos necesarios

Movistar ha guardado para final de año dos de sus series más potentes, que van a estar seguro entre lo mejor del año: un thriller ... político de Alberto Rodríguez y un drama estremecedor de la mano de Diego San José. 'Anatomía de un instante' está basada en la novela de Cercas y pretende ser la ficción definitiva sobre la Transición. 'Yakarta' analiza el modo en que los traumas de la niñez repercuten en nuestras vidas. La primera se presentó en el festival de San Sebastián. La segunda, en la Seminci de Valladolid. Porque desde hace tiempo no hay certamen cinematográfico que se precie que no incluya series en su programación

Las dos competirán en el próximo Serielizados de Barcelona. Ambas están muy bien escritas y logran un excelente ritmo. A esto último ayuda mucho la libertad de los creadores para decidir el número de capítulos de cada una y que no haya necesidad de alargar más de la cuenta la trama, ni dar de vueltas innecesarias para rellenar minutos. Esto se nota mucho también en 'El Centro' -otro título bueno de Movistar- que no pierde el tiempo con subtramas que no aportan nada ni con misterios que solo sirven para marear al espectador.

En el caso de 'Anatomía de un instante', la novela se divide en cinco entregas, pero Rodríguez y Rafael Cobos -su coguionista habitual- han optado por agruparlas en cuatro. La cantidad de episodios no es una decisión baladí y de eso depende mucho la estructura narrativa y el resultado final. Podríamos hablar de algún que otro estreno reciente que no funciona del todo, precisamente, porque se pierde con capítulos que no aportan mucho. Hace bien Movistar en no establecer duraciones estándar para sus producciones y dejar que los autores cuenten sus historias como quieran en todos los aspectos.