Actores de premio

Todavía es pronto para predecir cuál va a ser la serie del año (quedan cinco meses por delante) y para adivinar qué sucederá en la ... temporada de premios. Pero ya se intuye que las interpretaciones de dos de las ficciones presentadas en los últimos días cuentan con muchas posibilidades. La semana pasada llegaba a HBO Max 'Furia' y ayer se hizo hueco en el catálogo de Netflix 'Superestar'. Las dos son obras extravagantes, que tiran de excesos para contar problemas cotidianos, que detrás del toque de comedia esconden dramas y persiguen servir de denuncia. Ambos son trabajos de autor, Félix Sabroso y Nacho Vigalando, y casan muy bien con sus películas anteriores. Los dos han tomado riesgos para plantear sus relatos. Y es posible que el segundo haya estado más acertado porque se esfuerza más por no caer en clichés. Lo que es indiscutible es que una y otra cuentan con repartos increíbles, actores y actrices volcados en hacer humanos personajes nada ordinarios. Lo bueno de 'Furia' es que pone en la palestra a una generación de mujeres de más de 50 años a las que la industria no les saca el rédito suficiente. Exceptuando a Carmen Machi, todas las demás no van sobradas de proyectos. Pilar Castro sigue demostrando que merece más protagonistas. Cecilia Roth y Ana Torrent, que poseen una vena cómica que no se explota. Candela, que resulta creíble en cualquier trama, por estrambótica que parezca. 'Superestar' ha hecho justicia a los que fueron bufones de la tele a principio de los años 2000. Y el mejor tributo es la elección de profesionales para interpretarlos. Ninguno cae en la parodia. Es increíble cómo sortean el patetismo Ingrid García-Jonsson y Secun de la Rosa. Y el resultado final que obtienen. El resto no les andan a la zaga.

