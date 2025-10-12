Han vuelto los anuncios

Mi amigo Diego fue el primero en suscribise a Netflix, hace ya un porrón de años. Luego ha ido apuntándose al carro de todas -o ... casi todas- las plataformas que han venido. Cuando otros le hablan del dineral que se deja con tantas cuentas, él responde orgulloso: «¿Dineral? ¡Tengo el videoclub en casa!». Diego, en otra vida, era de los que se alquilaba un par de pelis todos los fines de semana. También iba más al cine, para qué nos vamos a engañar. El caso es que, cuando echa cuentas, insiste en que él cree en esta manera de consumir televisión y por eso la paga gustoso. Bueno, al menos hasta ahora.

Diego está indignado con la publicidad. «Estaba viendo un capítulo de 'Gen V', en Prime Video. Un capítulo de cuarenta y cinco minutos y me han colado cuatro paradas de un minuto y medio... ¡CUATRO!». Como se pueden imaginar, mi amigo no ve mucha -o ninguna- televisión tradicional. Casi que desde que se suscribió a Netflix, dejó de ver la programación de las cadenas, así que eso de la publicidad creía que era una excentricidad del pasado. Antonio, que escuchaba atentamente, le dijo que era un exagerado, que era mejor tragarse un minuto de anuncios que pagar un poco más. «Pero si ya estoy pagando, ¿por qué tengo que pagar más?», respondió él, cabreado.

Yo me tomé un momento para recordar cómo veíamos antes la televisión. ¿Se acuerdan de esas pausas de 10 o 15 minutos en mitad de una película? ¿Los capítulos que duraban tres horas por la publicidad? ¿Los programas interminables? Entonces era lo normal pero, la verdad, no creo que nadie quiera volver a algo parecido. Entiendo que las plataformas busquen formas de crecer, pero Diego tiene razones para estar mosqueado.