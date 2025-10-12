Han vuelto los anuncios

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cartel promocional de Netflix. AFP

Mi amigo Diego fue el primero en suscribise a Netflix, hace ya un porrón de años

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:09

Comenta

Mi amigo Diego fue el primero en suscribise a Netflix, hace ya un porrón de años. Luego ha ido apuntándose al carro de todas -o ... casi todas- las plataformas que han venido. Cuando otros le hablan del dineral que se deja con tantas cuentas, él responde orgulloso: «¿Dineral? ¡Tengo el videoclub en casa!». Diego, en otra vida, era de los que se alquilaba un par de pelis todos los fines de semana. También iba más al cine, para qué nos vamos a engañar. El caso es que, cuando echa cuentas, insiste en que él cree en esta manera de consumir televisión y por eso la paga gustoso. Bueno, al menos hasta ahora.

