Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Doble premiazo en La Primitiva de hoy: más de 201.526 euros entre dos jugadores de un municipio valenciano y una isla
Un fotograma de la serie 'Separación'. Apple TV+.

Otra separación

Crítica de televisión ·

No necesita saber mucho: una empresa, Lumon, ofrece a sus trabajadores separar su vida profesional de la personal

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

Dejé la segunda temporada de 'Separación' ahí, apartada en un rincón de la pantalla. Lo hice a propósito, la ignoré por completo. Sabía que estaba ... muy cerca, al otro lado del muro, pero preferí pensar que no existía. De vez en cuando leía algún comentario en redes sociales o escuchaba a los amigos referirse a tal o cual personaje, pero mi cerebro lo bloqueaba, como si tuviera un chip insertado en el cráneo, un cortafuegos que me preservara de Mark, Irving, Dylan y Helly. No estaba preparado para volver.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  2. 2 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  3. 3 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  4. 4 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  5. 5

    El reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación
  6. 6 Dos ladrones, cazados por una cámara de seguridad cuando asaltaban un chalé de Torrent
  7. 7 La UE regala 40.000 viajes de un mes en tren por Europa y el plazo acaba en unos días
  8. 8

    Netflix busca extras en Valencia para la serie sobre el podcast del asesino Joaquín Ferrándiz
  9. 9 A prisión el detenido por asesinar a tiros a Raponchi en Xirivella
  10. 10 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Otra separación

Otra separación