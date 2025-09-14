'Platonic'
Crítica TV ·Una de las mejores comedias que van a encontrar en cualquier plataforma
Granada
Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:33
Es una ley no escrita, pero todo el mundo –sensato– la conoce: no hay que opinar de las parejas de los amigos. Si son majas, ... no hay problema. Pero cuando son un peñazo insoportable, lo mejor es buscar la manera de aceptarlas y convivir con ellas lo mejor posible. Existe la noble pero estúpida creencia de que, si uno quiere ser un buen amigo, un amigo de verdad, está obligado a decir la verdad. Es decir, que habría que acercarse a nuestro colega, mirarle a los ojos y decirle con dulzura: «Tú pareja es un dolor y no te pega ni con cola, te estás equivocando». Si deciden optar por esa vía, lo mismo se sienten realizados y con la conciencia tranquila. Pero, a buen seguro, habrán perdido un amigo.
Esa es la premisa de 'Platonic', en Apple TV+, una de esas series que pasan injustamente desapercibidas siendo, sin lugar a dudas, una de las mejores comedias que van a encontrar en cualquier plataforma. Los protagonistas son Silvia y Will, interpretados por Rose Byrne y Seth Rogen. Y son geniales. Tanto como el resto de personajes que orbitan el barrio de Los Ángeles. Ella era abogada, pero dejó el trabajo por la familia. Él, maestro cervecero. Y, como les decía, perdieron el contacto hace 15 años porque ella le dijo a él, su mejor amigo, que su prometida era una petarda. Sin embargo, una mañana Silvia ve en Instagram que Will se va a divorciar, y eso será el recomienzo de una bonita, loca, divertida y entrañable amistad.
¿Y una historia de amor? ¡No! Y ahí está la magia del asunto, en que mientras desde fuera sospechan y recelan de esa pareja improbable, mientras cuchichean sobre si están o no enamorados, ellos se parten de risa viendo ovnis en una terraza porque son, por encima de todo, los mejores amigos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.