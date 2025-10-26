Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva deja 201.546,99 euros a un único acertante este sábado
Entrepreneurs R. C.

Entrepreneurs

Crítica TV ·

Cada vez que suben un vídeo lo comentamos en el grupo de amigos y nos partimos de risa porque, en el fondo, todo lo que ridiculizan tiene una enorme dosis de verdad

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:02

Comenta

¿Sabes quién no tenía mesa? La persona que inventó la mesa». Le tenía miedo a 'Entrepreneurs', la serie de los Pantomina Full. Me encantan ... los Pantomima Full. Cada vez que suben un vídeo lo comentamos en el grupo de amigos y nos partimos de risa porque, en el fondo, todo lo que ridiculizan tiene una enorme dosis de verdad. De hecho, esos vídeos de un par de minutos me parecen pequeñas genialidades. ¿Una serie de televisión inspirada en esos vídeos, en esa parodia del mundo moderno? Sí, le tenía miedo. Porque eso no podía salir bien.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional de hoy sábado toca en un municipio famoso por los rodajes históricos
  2. 2 La oscarizada película que se emite este sábado gratis en televisión: «Te engancha y sientes que has estado en un viaje»
  3. 3 Arrestado por incendiar el vehículo de su exjefe en Torrent
  4. 4 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este domingo en la Comunitat Valenciana: lluvias y frío
  5. 5 El coche de Regreso al Futuro estará expuesto en Valencia el 31 de octubre
  6. 6 Melissa deja al menos tres muertos en el Caribe y amenaza con convertirse en un trágico huracán en Jamaica, Haití o Cuba
  7. 7

    La dana detuvo el reloj en las casas de Tonica y Mónica
  8. 8 El tiempo que hará durante el Medio Maratón de Valencia, hora a hora: atención a la lluvia y el viento
  9. 9

    El gran atasco de las carreteras del subsuelo: la dana afectó a 890 kilómetros de tuberías de la red de alcantarillado
  10. 10 Vandalizan la sede del PP valenciano con pintadas que simbolizan manos manchadas de sangre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Entrepreneurs

Entrepreneurs