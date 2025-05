Comenta Compartir

Bring a little lovin' es una de mis canciones favoritas de la historia de la humanidad. En cuanto escucho los primeros acordes me cambia el ... paso, me revoluciona, me pone de buen humor. Es un temazo de Los Bravos y eso lo sabía Tarantino cuando la utilizó en el tráiler de 'Érase una vez en Hollywood'. Un pequeño fragmento de la melodía sirve de cabecera de la serie 'La canción', de Movistar Plus. Y nada más que por eso, por el guiño de buen gusto, empiezo a verla con una sonrisa en la cara.

La miniserie de tres capítulos se deja ver con suma facilidad. Un agradable viaje a la España de 1968 para ver cómo Massiel ganó el festival de Eurovisión contra viento y marea. Aunque no deja de ser una ficción, los creadores aciertan al soltar, de vez en cuando, imágenes reales de la época, tanto de lugares como de personajes. Porque si hay algo excelente en la serie es la recreación, la sensación palpable de que una vez, no hace demasiado, éramos así. Mi problema con la serie, pese a que uno termina con buen sabor de boca, es el protagonista, interpretado por Patrick Criado. Ay, no sé, entiendo que el personaje pide esa sensación de estar apretado, de estrés, pero es que hay momentos en los que me saca totalmente de la historia. Al otro lado, Àlex Brendemühl se pone en la piel del director de arte Artur Kaps y me resulta entrañable; uno de esos personajes escritos con acierto. Luego están Carolina Yuste (Massiel), Marcel Borràs (Joan Manuel Serrat) y Carlos Santos (Balmaseda), que ni tan mal. 'La canción' entretiene, forma y emociona. Y encima arranca con las notas de 'Bring a little lovin', canción que, por cierto, también se lanzó en 1968. Buen rollo para ver, como diría Tarantino, 'Érase una vez, en Televisión Española'.

