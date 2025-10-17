Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cartel promocional de la serie. R. C.

'Entrepreneurs'

Crítica de televisión ·

Pantomima Full, la pareja de cómicos expande ahora ese universo de gurús, 'coaches' y mercachifles con una serie de Disney+

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:28

Comenta

Hay un tipo que me solivianta y me fascina a partes iguales. Se llama Fernando Hernández y se presenta en sus redes sociales como el ... CEO de Aszendit, una consultora tecnológica, y el de Gas, una aceleradora. Pero lo que me fascina no es su trabajo, sino lo tremendamente arriba que está en cada vídeo motivacional. 'Tío', 'máquina', 'macho', 'de puta madre' o 'echarle huevos' son algunas de las expresiones testosterónicas con las que salpimenta cada parlamento sobre el 'cool calling' -término que él se ha inventado, en dentrimento del 'cold calling' o las llamadas a puerta fría- y la cultura del esfuerzo, ya sea subido a su McLaren o metido en la piscina, junto a su hermano Pablo o algunos de sus empleados, mientras suena el 'Born To Be Wild'.

