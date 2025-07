«'Furia', camina o revienta»

Borja Crespo Miércoles, 16 de julio 2025, 10:58 Comenta Compartir

En verano las plataformas siguen estrenando series con la misma cadencia que el resto del año. Se da por supuesto que en época estival también necesitamos matar el tiempo frente a las múltiples pantallas, ya sea tras pisar la piscina de vuelta del hotel, tumbados sobre una toalla en la playa o en casa después del trabajo, si todavía no han llegado -o ya se han gastado- las benditas vacaciones. 'Furia' llega en un momento, por tanto, ideal, dada su naturaleza, y ya apunta a ser una de la series del año. Con label español, repasado el ranking, no atrevemos a decir que sí, de largo, en el terreno de la comedia, con el permiso de 'A muerte'. HBO Max -lo que leen, la marca vuelve a sus raíces- apuesta por un delirio coral, impregnado de mala baba, que cruza varios personajes, cada cual con su propia historia de resistencia frente a la mediocridad. A lo largo de ocho intensos episodios, algunos más desmelenados que otros, todos divertidísimos, cinco mujeres que han cruzado la barrera del medio siglo deciden romper con sus vidas, con la rutina de una existencia dirigida y un día a día aburrido hasta decir basta. Fuera convencionalismos, basta ya de aceptar ser el simple engranaje de un sistema que hace aguas, que penaliza lo diferente y ensalza la vulgaridad. El lado más absurdo del comportamiento humano alimenta las diferentes tramas que se encuentran, con capítulos autoconclusivos en su esencia, con un reparto de lujo encabezado por Candela Peña, Carmen Machi, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro. Todas estupendas bajo la batuta de Félix Sabroso, quien firmó con la añorada Dunia Ayaso delicias no siempre bien entendidas como 'Perdona bonita pero Lucas me quería a mi', 'Mujeres' o 'La isla interior'.

Sabroso, consciente de la sombra alargada de Almodóvar, firma también el guion de 'Furia', actualizando sus obsesiones y afianzando una personalidad como cineasta que no deja indiferente. Presenta a un puñado de mujeres al límite, al borde de un ataque de nervios que, finalmente, acaban estallando en un ejercicio de catarsis liberador extraordinario. La situaciones al límite que viven en el trabajo, en su propio hogar y en otros escenarios imaginables, revientan dando pie a un sentido de la justicia sin parangón. Michael Douglas se quedó corto en 'Un día de furia' al lado de la cadena de acontecimientos que tiene lugar en esta producción nacional bien acogida por el público. Las diferentes entregas son fácil de digerir, con algunos momentos rocambolescos que, a costa del alivio desmesurado de las protagonistas, inducen a la carcajada y el desahogo. Una artista egocéntrica (Machi), una insegura cocinera «influencer» (Castro), una decadente ex-actriz porno (Roth), una maniática dependienta de una tienda de moda (Peña) y una incauta a punto de ser desahuciada con su madre (Poza) son las componentes de este grupúsculo de justicieras a su pesar, a las que no les queda otra que agarrarse al concepto de venganza y escapar de un tedio que, irremediablemente, les arrastra al infierno de lo ordinario.

Cómo ser feliz

'Furia' es una comedia satírica que invita a la rebelión doméstica, reivindica la alegría de vivir sin ataduras y fomenta, sin recados morales, el ser una misma, caiga quien caiga, pisoteando la presunta normalidad. Los estallidos emocionales de las protagonistas se vienen venir, son previsibles, pero no por ello dejan de funcionar con gracejo. Humor vitriólico no falta en una propuesta amena que enumera, con tono tragicómico, una retahíla de piedras cargadas en la mochila sentimental que siempre se pueden lanzar al enemigo, con o sin buena puntería. No importan los daños colaterales. Las conexiones que van surgiendo entre los relatos son esplendidas, así como las interpretaciones de un estimable casting que también cuenta con Alberto San Juan, Claudia Salas, Ana Torrent, Pepón Nieto, Martxelo Rubio, Francesc Garrido o Raúl Jiménez, entre otros artistas patrios. El edadismo, ser invisible ante los demás, el dictadura de las redes sociales, el qué dirán, el desamor o la muerte son otros temas presentes en un proyecto perfecto para ser consumido este verano.