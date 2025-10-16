Drama y furor desde Argentina: crítica de 'Las maldiciones' y 'En el barro' Dos producciones argentinas, estrenadas en Netflix, confirman la versatilidad de su producción audiovisual. Ambas apuestas pueden entenderse como un thriller político, el primero fusionado con el drama familiar y el segundo con el drama carcelario

Borja Crespo Jueves, 16 de octubre 2025, 16:00 Comenta Compartir

Prolifera, cada vez más, el formato mini-serie en las plataformas de entretenimiento bajo demanda. Hablamos de una historia autoconclusiva, cerrada al máximo, con una duración medida, aunque, si la propuesta rompe las audiencias, siempre se puede estirar el chicle de alguna manera. 'Las maldiciones', producción argentina de reciente cosecha, disponible en Netflix, es un ejemplo de esta tendencia. Consta tan solo de tres episodios, como la española 'Dos tumbas', estrenada también hace unas semanas. Una extensión ideal, muy británica, para poder ver la temporada de una tacada, como si fuera una película fragmentada. Detrás de este proyecto está Daniel Burman, quien llamara la atención en su día con películas como 'Historias breves' o 'El abrazo partido', antes de caer en las fauces del maravilloso mundo de las series ('Supermax' o, en preparación, la esperada 'Cometierra'), un formato que ha permitido tener trabajo a mansalva a muchos técnicos y realizadores de un sector convulso.

Como creador, participa detrás de la cámara y co-escribiendo un guion protagonizado por Leonardo Sbaraglia, un actor solvente que brilla especialmente en roles bajo presión. En esta ocasión el rostro de la reivindicable 'Intacto' encarna a un gobernador del norte del país que se ve entre la espada y la pared cuando se llevan por la fuerza a su hija, en paradero desconocido, para chantajearle. El secuestrador es uno de sus ayudantes, una persona cercana, de confianza. Estalla el conflicto justo en un momento de agitación política, cuando toca votar una ley de explotación que siembra la discordia. Como cabe esperar, no tardan en salir a la luz terribles secretos y oscuras alianzas.

La lucha por el poder, por el dinero y el control, en un territorio a pequeña escala, un tema de actualidad, vertebra un thriller, a ratos emocional, en un marco de drama familiar, que refleja la capacidad del ser humano para pisotear a los suyos y abrazar la corrupción. La emoción frente a la razón en una pelea constante. La ambición contra la empatía. Traiciones, giros y sorpresas al servicio de un guion co-protagonizado con lucidez por Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Francesca Varela, Mónica Antonópulos, Emiliano Kaczka, Osmar Nuñez y César Bordón. 'Las maldiciones' puede llevar a engaño, con un título tan terrorífico. Una denominación que no define su verdadero espíritu: señalar el cinismo y la manipulación propias de nuestra especie. El protagonista, bien llevado por Sbaraglia, se debate entre la vida de su hija y su carrera política, ligada a algunos negocios sucios donde la ideología y los intereses económicos se entrelazan.

Dentro de la cárcel

'Las maldiciones' nos llega desde Argentina, al igual que 'En el barro', que vio la luz, también en Netflix, unos días antes. Se vende, hábilmente, como un spin-off de 'El marginal', thriller carcelario con tintes dramáticos con cinco temporadas de éxito a sus espaldas. Inevitable no acordarse de 'Orange is the New Black', o 'Vis a vis', al disfrutar con las tropelías en penitenciaría de un grupo de presidiarias, unidas tras un percance en su traslado, que se disputan el control interno de la cárcel, donde reinan los tejemanejes. Ana Garibaldi retoma su papel de la serie madre, estupenda en su rol de mujer de armas tomar con pinta de ama de casa. Es difícil tomarse en serio lo que ocurre dentro del penal -las reclusas montan un negocio de pornografía virtual, tipo OnlyFans-, pero una vez se aceptan las licencias creativas, léase excesos, la diversión es incontestable. La lucha entre clanes da pie a giros y situaciones tensas acompañadas de unos diálogos ingeniosos que aportan sal y pimienta a la ficción. La peor parte se la llevan las escenas de acción, algo pobres de realización y montaje.

Ampliar Imagen de 'En el barro'. RC

'En el barro' cuenta con presencia española en el casting. Ana Rujas, genial en 'Cardo', es La Gallega, una reclusa con pedigrí que quiere la corona de reina de la prisión, una cargo muy disputado entre las descaradas inquilinas que sobreviven de calabozo en calabozo. La popular cantante argentina María Becerra se reserva un papel entre las enchironadas y firma la canción de los créditos. Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Carolina Ramírez, Gerardo Romano y Cecilia Rossetto completan el entregado reparto principal, con actuaciones convincentes. El resultado goza de buen ritmo, engancha a la audiencia y puede presumir de lograr una buena ambientación, sórdida por momentos. ¿El posible problema? Todo lo que acontece nos suena, ya está visto, pero no parece ser una razón de peso que pueda restarle público, aficionado a una narrativa que, en cierto sentido, romantiza hábilmente la tragedia y engancha sin remedio.

Temas

Netflix