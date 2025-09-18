Iker Cortés Madrid Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:24 Comenta Compartir

'Pequeños desastres', que llega a HBO Max el 23 de octubre, comienza con una gran incógnita. Jess, una madre modélica que a menudo apuesta por los remedios naturales a la que da vida Diane Kruger, lleva a su bebé a urgencias. Al parecer, la pequeña se ha caído. Será Liz (Jo Joyner), una vieja amiga a la que conoció junto Mel (Emily Taaffe) y Charlotte (Shelley Conn) en la clase de preparación al parto, la médico que se ocupará del caso de la pequeña. Al encontrar una fractura craneal difícil de explicar, Liz llamará a los servicios sociales, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que sacudirán a sus familias y el grupo de amigas. Diane Kruger (Algermissen, Alemania, 49 años) pasó por el South International Series Festival de Cádiz para presentar esta ficción que adapta la novela de Sarah Vaughan, la autora de 'Anatomía de un escándalo' y que explora la amistad femenina y la maternidad, de la que habló largo y tendido en una entrevista concedida a varios periodistas.

-Es un personaje con muchos matices. ¿Cómo lo ha preparado?

-Soy madre, pero no he pasado por este tipo de depresión postparto, aunque sí he visto cómo el estrés cambia las relaciones, la culpabilidad que sientes... Todo está ahí. Tengo además un montón de amigas que han pasado por una depresión después de dar a luz. Lo bueno de la serie es que te puedes identificar con todos los personajes y los distintos estilos de crianza. También he aprovechado mi realidad de lo que significa estar en un grupo de madres, cómo nos ayudamos entre nosotras, la sororidad... He intentado llevar todo eso al personaje. Y luego pensé que también era muy interesante cómo se abordan las relaciones entre un hombre y una mujer, y cómo estas cambian con el tiempo y el estrés. Lo que me gustó de la serie es que no señala a nadie en particular. Entiendo por qué mi esposo en la serie está tan frustrado, porque se siente excluido, pero aquí nadie juzga nada.

-La depresión postparto apenas sale en las series de televisión. ¿Por qué sigue siendo un tema tabú?

-Creo que es una cosa muy complicada de explicar y de mostrar en una película o una serie porque es algo muy personal. De hecho, el reto de la serie estaba en mostrar cómo funcionan los pensamientos intrusivos. Y creo que es fácil caer en el cliché. «Oh, ella es una histérica. ¿Por qué esta tan enfadada? Mira su preciosa casa». Las mujeres enfrentan muchos prejuicios cuando se trata de cosas así, porque es algo muy femenino. Y creo que muchos hombres se sienten excluidos, por supuesto. No saben realmente cómo abordar el problema, pero por eso mismo me pareció algo muy interesante. Aparte del tema de la depresión, está la vergüenza que ella siente, esa falta de sensación de que realmente puede pedir ayuda, aunque estoy segura de que, en cierto modo, sí podría. Su esposo está ahí y está dispuesto a ayudar. Pero esa culpa personal que sienten las mujeres al sentirse desbordadas es lo que más me conmovió de la ficción.

-La serie habla de conflictos internos, como esa depresión postparto, pero también de conflictos externos como cuando las protagonistas rompen la cuarta pared y explicitan cómo han vivido ciertos asuntos y lo que realmente piensan. En esos primeros compases de la serie, todas parecen juzgarse entre ellas.

-Así es. Creo que esa es, para mí, la fortaleza del programa. Lo verás a medida que se vaya desarrollando, porque mi personaje, en los dos primeros episodios, es bastante reservada, realmente no sabes qué está pasando hasta que empiezas a adentrarte más en lo que ocurre y ves más los pensamientos intrusivos y llegas a entender cómo empezó el conflicto entre las mujeres, los diferentes tipos de crianza, las diferentes realidades en las que se encuentran. Y eso es muy realista. Creo que las mujeres son capaces de lo mejor tanto como de lo peor entre ellas. Es cierto, especialmente cuando se convierten en madres, lo veo todos los días, el juicio es real.

-Ruth Fowler ha creado la ficción, que dirige Eva Sigurdardottir y que se basa en la novela de Sarah Vaughan. ¿Cómo ha sido la relación con ellas?

-No hago mucha televisión, pero es un proceso muy intenso. Está cambiando todo el tiempo. Cada día hay como mil incendios que tienes que apagar. Así que los guiones no estaban completos cuando empezamos. Teníamos los primeros dos guiones, pero la televisión es muy así. Hay muchos cambios cada día. Así que trabajé mucho con ellas. Cada día te preparas, intentas anticiparte. Además, no filmábamos episodio por episodio, lo que complica todo porque estás grabando en bloque el episodio seis el segundo día y luego vuelves al episodio uno. Así que tienes que estar constantemente... Es como un ejercicio que te jode la cabeza, con perdón, pero de verdad que lo es. Además de que lo que tienes que interpretar es mentalmente muy, muy desafiante. Así que agradecí que ellas estuvieran ahí. Es algo muy inmediato, mucho más que en una película.

-En los dos únicos capítulos que hemos podido ver, se parte de una imagen de mujer perfecta, que choca mucho con la sociedad actual, pero que sí que entronca con esa proyección idílica que mantenemos en las redes sociales. La serie hace también una gran lectura de la sociedad actual, ¿no?

-Creo que es parte de lo que somos y que ocurre en la sociedad. Se ve esta presión, se espera que las mujeres lo hagan todo y se esfuercen, ¿verdad? Ser madre, tener una carrera, tener al esposo perfecto, el jardín y la casa. Jess, en teoría, no es una mamá trabajadora, le encanta ser madre y creo que es una persona realmente buena. Pero esa imagen que le gusta proyectar se está desmoronando y la vergüenza que siente es tan intensa... El hecho de que no se sienta cómoda pidiendo ayuda o admitiendo que está abrumada es realmente triste, y creo que muchas mujeres están pasando por eso.

-Como decías antes, en la serie es muy importante el grupo de amigas. ¿Qué dinámicas se establecieron para representar de la mejor forma esta pequeña comunidad?

-No tuvimos mucho tiempo para prepararnos. Conocí a Jo en Londres. Tuvimos lecturas de mesa allí y estoy muy agradecida, especialmente con Jo, con quien tenía la mayoría de mis escenas, porque no solo fue muy útil, sino que es muy buena persona. Es una actriz maravillosa. Hubo mucha solidaridad femenina en el set. Debido al calendario de rodaje, la mayoría de mis escenas realmente intensas fueron al principio, en Budapest, durante seis semanas. Así que mientras ellas salían y podían socializar un poco más, yo sentía que no podía salir con ellas. Estaba presente todos los días, y cada día era muy intenso. Ellas fueron muy amables conmigo porque no es un proceso fácil, día tras día. La televisión tiene largas jornadas muy rápidas, como diez páginas por día, así que no tuve mucho tiempo libre, y Jo fue mi soldado. Realmente me levantó el ánimo.

-Inició su trayectoria profesional como modelo, desfilando para firmas como Dior, Yves Saint Laurent o Giorgio Armani. ¿Notó muchos prejuicios en la industria cuando dio el salto a la interpretación?

-Buffff, hace mucho tiempo de eso. No lo sé porque dejé el modelaje y luego fui a la escuela de arte dramático -estudió en París y Nueva York-, así que no. O al menos nadie me lo dijo directamente a la cara (risas).

-Dice que hace poca televisión. ¿Le vamos a ver en más series?

-También tengo una nueva ficción que se estrena en noviembre en HBO Max. Es una nueva adaptación de 'Las amistades peligrosas' y ahora estoy filmando una película, pero creo que el año que viene haré una nueva serie, esta vez en francés.

-A estas alturas, ¿qué tiene que tener un proyecto para que le apetezca hacerlo?

-Tiene que ser algo que no haya hecho antes, como por ejemplo, nunca he hecho una película en el espacio y ahora mismo estoy rodando una película en el espacio en España, lo cual es muy raro pero muy divertido, ¿sabes? Aprender algo nuevo siempre es interesante. Así que solo algo con lo que realmente pueda divertirme y hacer algo que no haya hecho antes. Voy a hacer una serie sobre política y voy a interpretar a la esposa del presidente, me encanta hacer cosas así. Me encantaría hacer una comedia, pero al parecer nadie piensa que yo pueda ser graciosa (risas).