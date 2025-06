«¿Marge ha muerto?»

La terrible noticia se ha extendido estos días vía Internet. Tras 36 temporadas de 'Los Simpson', uno de sus personajes principales ha muerto: Marge Simpson. ... Consternación en las redes sociales. Tristeza. Nostalgia. ¿Qué ha pasado? ¿Realmente ha desaparecido de un plumazo? La respuesta es NO. Si los productores de la longeva serie televisiva pretendían hacer ruido, lo han conseguido, aunque tiene pinta de que la información se ha viralizado como un bulo más. Hay 'fake news' inofensivas, pero 'fake news' al fin y al cabo. Noticias falsas, sensacionalistas, que algunos perfiles en la red se empeñan en inventar y compartir para ganar presencia y tráfico. Al final, la abnegada esposa de Homer está vivita y coleando, porque la imagen de su funeral era, sencillamente, un 'flash-forward'. Es decir, una escena futura, un chiste más, que ocurre dentro de unos años, ¡y a saber si ocurre!

El mismo fin de semana hemos podido ver imágenes de la actriz Cate Blanchett protagonizando un supuesto 'remake' estadounidense de 'El juego del calamar', ahora que la popular serie surcoreana llega a su fin. Una noticia rotundamente falsa, como tantas otras sobre entretenimiento que circulan ilustradas por fotografías generadas por inteligencia artificial. La que nos viene encima. Hay 'trailers' no oficiales de películas que todavía no se han rodado, videos que resumen producciones que aún no existen y todo tipo de reportajes con un título llamativo que ejerce de gancho, aunque el contenido sea una mentira bien gorda. Internet está inundada de información engañosa, no solo política, creada para engrosar cifras a partir de la nada, del puro vacío. La ficción audiovisual no se libra de la farsa. Será difícil distinguir la verdad del embuste. ¡Marge Simpson está viva!