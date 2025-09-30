Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel promocional de la serie 'Gen V'. Prime Video

'Gen V'

Crítica de televisión ·

La segunda entrega del 'spin-off' de 'The Boys' ya está disponible en Prime Video

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:29

John Turturro encarnó a Carmine Falcone en la película 'The Batman', pero en la serie 'El Pingüino', derivada del filme, no retomó el personaje, defendido ... por Mark Strong. No es fácil de afrontar un inevitable cambio de rostro en un personaje carismático, ya sea por una negociación enquistada o una terrible tragedia, como es el caso de 'Gen V', el 'spin-off' de 'The Boys'. Uno de sus actores principales, Chance Perdomo, perdió la vida a los 27 años tras un accidente, pero el show continúa sin su presencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 43 municipios las cancelan
  2. 2 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  3. 3 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  4. 4 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  5. 5 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 43 municipios las cancelan
  6. 6 «Señor ministro, usted es imbécil»
  7. 7 La zona dana resiste: Manises, Aldaia y Pedralba, las localidades más afectadas por el momento
  8. 8 Aplazado: el Valencia-Oviedo se juega este martes a las 20 horas
  9. 9 Bonaire cierra al empeorar el temporal tras abrir con apenas 20 tiendas en marcha
  10. 10 Todos los ojos en Catarroja miran a la calle Pelayo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'Gen V'

&#039;Gen V&#039;