Las producciones modestas, independientes o diferentes, tienen difícil destacar entre la avalancha de «mejores series del año» que ven la luz todas las semanas. Las ... novedades piden un consumo inmediato y algunas obras de sumo interés quedan relegadas al ostracismo, por ello hay que subrayar ciertas recomendaciones que sobreviven en el tiempo gracias a la acumulación de buenas críticas. 'Zeru Ahohak', aka 'Bocas de cielo', es una propuesta con capital vasco obra del singular cineasta Koldo Almandoz, un creador al que conviene seguir siempre la pista (actualmente está rodando su segunda película, 'Azken Agurra', tras 'Oreina'). Estrenada estos días en RTVEPlay, tras ver la luz inicialmente en euskera en Primeran de EiTB, cuyo funcionamiento es un misterio, supone la continuación de la estimable 'Hondar Ahoak (Bocas de arena)', que ya pudo disfrutarse en 2020.

Almandoz es uno de los directores más sugestivos de nuestro panorama audiovisual, con una rica filmografía que cuenta con sensacionales trabajos en formato corto como 'Amuak', 'Zeinuak' o 'Belarra'. Lo suyo es la experimentación y alejarse de clichés, con los pies en el suelo. El realizador donostiarra ha escrito 'Bocas de cielo', con una duración de cuatro episodios, junto a Harkaitz Kano. Repite la excelsa Nagore Aranburu como protagonista, una actriz que está dejando esta temporada algunos personajes para la historia de nuestro medio, en 'Querer', 'Maspalomas' y 'Los domingos'.

Aquí interpreta a una agente retirada que es requerida para investigar el crimen de una mujer en un aparente ritual. El retrato de los personajes es una de las bazas reseñables de esta ficción atmosférica que busca provocar sensaciones en el espectador. El misterio a resolver es lo de menos, como en todo buen thriller.