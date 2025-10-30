Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen promocional de 'It: bienvenidos a Derry' HBO

Terror para Halloween

Crítica de televisión ·

Estoy hablando de 'It: bienvenidos a Derry' de HBO Max, que es una especie de precuela de las dos películas de 'It'

Boquerini

Boquerini

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:15

Comenta

Estamos al borde de Halloween, así que se impone dedicar la crítica a una serie de terror, para que la disfruten el fin se semana, ... o medio disfruten, porque les propongo una que se está emitiendo episodio a episodio, a razón de uno por semana, lo que es un error en este género porque cuando te has metido en situación y te has sobresaltado varias veces, el capítulo se acaba y te toca esperar una semana volver a zambullirte en la trama. De momento se ha emitido el primer episodio y este fin de semana llegará el segundo de los ocho de que consta.

