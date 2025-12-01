Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de La Primitiva de hoy domingo reparte más de 208.455 euros y deja más de 15 premios en España
Un fotograma de la serie 'El cuco de cristal'. Netflix

Secretos familiares

Crítica de televisión ·

La noche, la oscuridad o ciertos símbolos visuales también juegan a favor de una trama compleja en esta nueva serie

Boquerini

Boquerini

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:26

Comenta

Se cuenta que los cucos son parasitarios que ponen sus huevos en los nidos de otras aves para que los incuben otras madres y que, ... cuando nacen, los nuevos cucos matan al resto de polluelos del nido. Es cruel pero también es un ejemplo de supervivencia. Esta realidad se puede aplicar a 'El cuco de cristal', serie española de Netflix que se mueve por el thriller psicológico rural siguiendo dos líneas argumentales separadas por 20 años de distancia. Son seis episodios cortitos que se pueden ventilar en una tarde. Cuenta con un gran reparto con Catalina Sopelana, Álex García, Itziar Ituño e Iván Massagué, y está basada en una novela de Javier Castillo. En ella se cuenta cómo unos hechos acaecidos entre 2003 y 2005 tienen su repercusión en 2022 y 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  4. 4 El niño rescatado en la playa de Oliva, ingresado en La Fe con una hipotermia grave
  5. 5 El municipio de Valencia de menos de 700 habitantes que se incorpora a la lista de los pueblos más bonitos de España
  6. 6 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  7. 7

    Un carril bici de 2,8 km unirá la Marina Norte y Sur y tendrá zona de running
  8. 8

    Las quinielas de Pérez Llorca
  9. 9 La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo
  10. 10 Feijóo convierte su acto en Madrid en un clamor de «elecciones ya»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Secretos familiares

Secretos familiares