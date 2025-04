Mujercitas decimonónicas

Es la serie del momento, que arrasa en Netflix, 'Manual para señoritas', una edulcorada y dulzona (y si no la han visto, no saben hasta ... que punto) historia de ocho episodios, a lo Emily Bronte, con un toque a 'Los Bridgerton', pasado por el tamiz pastelón de la 'Maria Antonieta' de Sofía Coppola, sobre una señorita de compañía para tres chicas que están superando la adolescencia con las hormonas alteradas, entre la sumisión y la rebeldía, en una lujosa mansión del Madrid de finales del siglo XIX. Esta señorita de compañía, interpretada por una estupenda Nadia de Santiago, que también guarda sus secretos, es una mujer adelantada a su tiempo, con una mentalidad que se acabará imponiendo en la ya inminente llegada siglo XX.

Otra gran protagonista, la principal diría yo, es la colorista puesta en escena con decorados, vestuario, combinación de colores, flores, con una banda sonora que, como en la ´Maria Antonieta' citada, a veces, se cuela algún tema de los 60, como 'Happy Together' y, ¡oh cielos!, 'Je t'aime et mois non plus'. A esta ruptura conceptual se suma la voz en 'off' de la propia señorita de compañía, carabina, para entendernos mejor, hablando muchas veces directamente a cámara.

'Manual de señoritas' es dulzona, almibarada, parece un pastelón de crema con mucha azúcar, intrascendente, ligera, superficial, cuqui… pero es también divertida, irónica, buscando un guiño cómplice con el espectador. Es coral, y en el reparto, además de Nadia de Santiago están Tristán Ulloa, Álvaro Mel, y Zoe Bonafonte, Isa Montalbán e Iratxe Emparán como las tres hermanas. Ahora que TVE parece que va a abandonar sus series de época de las tardes, aquí tienen una que, al menos en ocho episodios, puede sustituir en sus televisores a estas.