Ladrones de penas

Con solo dos episodios se habla ya de la serie del año. Es de ciencia ficción, se titula 'Pluribus' y la está emitiendo Apple TV ... en todo el mundo a la vez. Se han visto dos episodios y este fin de semana llegará el tercero. Entiendan que con solo dos episodios de los nueve de que consta, sería muy arriesgado asegurar que es la serie del año, aunque tiene una pinta excelente. Su inicio recuerda mucho a las diferentes versiones existentes de 'La invasión de los ladrones de cuerpos'. Detrás de ella se encuentra Vince Gilligan, creador de 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul', dos de las series más interesantes del panorama audiovisual.

Todo se inicia en Albuquerque (Nuevo México) cuando algo deja a todos sus habitantes paralizados o convertidos en zombies. Bueno, a todos no, hay una mujer a la que no le afecta, lo que le provoca un 'shock' al ver todo lo que pasa a su alrededor. Pero el fenómeno es planetario, ha sucedido en todo el mundo, aunque parece que hay algunas personas a las que no les afecta. Y aquí entramos en el segundo episodio, ya que los causantes van convirtiendo a su causa a los zombies, les quitan las penas y les otorgan la felicidad eterna.

No nos engañemos, la protagonista no quiere que le quiten su imperfecta vida y pronto consigue una reunión con algunos de los no afectados. Y aquí es a donde quería llegar: la reunión tiene lugar en Bilbao (sí, han leído bien, ¡en Bilbao!), y aunque los reunidos no salen del interior de un avión del aeropuerto, se habla de ir a visitar el Guggenheim, como turistas, aunque esto no se ve en la imagen, pero quién sabe, a lo mejor en el próximo episodio les vemos en visita grupal. Total, si James Bond tuvo su aventura en el museo, ¿por qué no estos supervivientes?