Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Bonoloto de hoy deja más de 158.324 euros entre cuatro jugadores y deja un premio en un municipio de solo 4000 vecinos
Cartel promocional de la serie 'Pluribus'. AppleTV

Ladrones de penas

Crítica de televisión ·

Con solo dos episodios se habla ya de la serie del año. Es de ciencia ficción, se titula 'Pluribus' y la está emitiendo Apple TV

Boquerini

Boquerini

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

Con solo dos episodios se habla ya de la serie del año. Es de ciencia ficción, se titula 'Pluribus' y la está emitiendo Apple TV ... en todo el mundo a la vez. Se han visto dos episodios y este fin de semana llegará el tercero. Entiendan que con solo dos episodios de los nueve de que consta, sería muy arriesgado asegurar que es la serie del año, aunque tiene una pinta excelente. Su inicio recuerda mucho a las diferentes versiones existentes de 'La invasión de los ladrones de cuerpos'. Detrás de ella se encuentra Vince Gilligan, creador de 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul', dos de las series más interesantes del panorama audiovisual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  2. 2

    Abascal, a Feijóo: «¿Se va a comprometer Pérez Llorca a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»
  3. 3 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  4. 4

    Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
  5. 5

    Teresa Ribera, 380 días después: la exministra reaparece en Bruselas para hablar de la dana sin pisar Valencia
  6. 6

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  7. 7

    Fuente del Jarro, una ratonera en hora punta
  8. 8

    Baleària se queda sin la nueva terminal de pasajeros y el Puerto de Valencia estudiará una nueva distribución
  9. 9

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  10. 10

    El Ayuntamiento de Valencia acudirá a los tribunales para defender su Zona de Bajas Emisiones si persiste el bloqueo de la oposición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ladrones de penas

Ladrones de penas