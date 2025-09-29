Centro de menores

Cada vez es más habitual que algunas comedias españolas sean 'remakes' de otras francesas o italianas, pero ahora parece que alguna serie sigue el mismo camino

Cada vez es más habitual que algunas comedias españolas sean remakes de otras francesas o italianas (Santiago Segura tiene buen ojo para esto), pero ahora ... parece que alguna serie sigue el mismo camino. 'Mar afuera' es una nueva serie de Atresplayer, que también se puede ver en Disney+, que es un remake de la italiana 'Mare Fuori', que ha sido todo un boom en su país. La serie, ocho episodios de 50 minutos cada uno, de la que ya se han emitido los dos primeros, se desarrolla en un centro de internamiento de menores junto al mar, en Alicante, y sigue los casos de dos chicos que comparten celda y una chica a punto de salir pero que no quiere abandonar el lugar, y de la recién llegada directora de la institución. Algunos 'flashbacks' muestran cómo cada uno ha acabado allí.

'Mar afuera' es una mezcla entre drama carcelario, thriller juvenil y retrato social de la juventud: Álvaro (Gabriel Guevara) y Carlos (Hugo Welzel) son dos menores en espera de juicio recién llegados al centro de internamiento de menores. En su estancia tendrán que hacer frente a las amenazas de una banda de jóvenes delincuentes, sin perder la esperanza pero con un futuro cada vez más oscuro. Pero allí dentro también encontrarán el apoyo de una interna como Saray (Laura Simón). 'Mar afuera' toca temas como la maternidad, las relaciones tóxicas, la familia, la enfermedad mental y hasta una condena injusta (¡Ay, esos jueces!). Une el dramatismo con un fondo optimista que pone en valor elementos positivos como son la fuerza de la amistad o el impulso de la esperanza. Lo más interesante de la serie es que hay muchos más grises que blancos o negros y no hay personajes de una pieza, buenos o malos, sino que todos tienen sus matices.

