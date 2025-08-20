Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

AFP

Billy Joel

Una enfermedad neurológica ha obligado a interrumpir su gira justo cuando un documental repasa su vida y su carrera

Boquerini .

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:03

Billy Joel es toda una institución en Estados Unidos, un artista que ha sabido reinventarse desde que en 1973 'Piano Man', versionada entre nosotros por ... Ana Belén, le lanzara a la fama. De cantautor de vaso largo a rockero nostálgico, Billy Joel lleva más de medio siglo componiendo y cantando temas memorables que le han reportado 23 discos de platino y 6 Grammy. Ningún otro músico ha tocado 150 veces en el Madison Square Garden. A sus 76 años, vive momentos difíciles. Una enfermedad neurológica ha obligado a interrumpir su gira justo cuando un documental repasa su vida y su carrera. Disponible en varias plataformas, 'So it Goes' se diferencia de las hagiografías al uso pagadas por discográficas por la sinceridad con la que el músico hace balance de una existencia de éxitos y tormento. Su alcoholismo, sus intentos de suicidio, su grave accidente de moto en los 80, su insatisfacción permanente vertebra un apasionante viaje musical en el que astros del calibre de Bruce Springsteen, Paul McCartney, Sting y Elton John le rinden pleitesía.

