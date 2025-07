Batacazo de la segunda temporada de 'Nine Perfect Strangers'

Mar Georga Miércoles, 9 de julio 2025, 00:55 Comenta Compartir

La segunda temporada de la aclamada serie 'Nine Perfect Strangers' ha llegado a su fin, el jueves 3 de julio se emitía el octavo y último capítulo en Prime Video. Entre el elenco se encuentran algunos rostros conocidos, tales como Nicole Kidman, quien repite en este género de ricos extravagantes ('La Pareja Perfecta'), Christine Baranski ('Mamma Mia!' y 'The Good Fight') y Murray Bartlett, a quien veíamos lucirse actoralmente en la primera temporada de 'The White Lotus', interpretando el papel de Armond, el frenético gerente del hotel.

Valoraciones de la segunda temporada de 'Nine Perfect Strangers'

No obstante, pese a contar con un reparto extraordinario, la segunda temporada de esta miniserie no ha calado entre la audiencia, quien no ha dudado en otorgarle una valoración más baja que a su predecesora. Mientras que la primera temporada cuenta con una puntuación de 5,8 sobre 10 en Filmaffinity, la segunda entrega cuenta con una puntuación de 4,7.

La primera temporada sorprendió por el 'enigmatismo' de la protagonista Masha, de quien todavía se desconocían sus planes, y por la historia personal así como profundidad de cada uno de los invitados al retiro espiritual. Pero en esta segunda parte el argumento ha sido más frágil, y en ocasiones parecía que la narrativa iba sucediéndose sin rumbo, aunque proporcionando escenas muy divertidas.

Dado que ya se conocen los planes de la gurú de las drogas psicodélicas Masha, el misterio en torno a ella se ha perdido, y aunque se haya tratado de rescatar mediante la historia secundaria sobre su hija, recordando en ocasiones a una novela de Agatha Christie, su resultado no ha sido fructífero. Del mismo modo, la biografía de cada uno de los personajes resulta menos realista que en la primera temporada, menos identificable y desarrollada.

Posibilidad de que haya una tercera temporada de 'Nine Perfect Strangers'

Parece ser que la fórmula que se repite en series como 'The White Lotus', 'La Pareja Perfecta' y 'Nine Perfect Strangers', según la cual nos muestra un retrato de los trapos sucios y de las intimidades de la clase pudiente, está llegando a su fin. Mientras tanto, Hulu, la distribuidora de 'Nine Perfect Strangers', no ha confirmado si habrá una tercera temporada o no, aunque cabe la posibilidad de que la haya debido al final abierto que se ha creado.